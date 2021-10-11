برامج «الرباعي الوتري» تصقل مهارات الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

يواصل البرنامج الموسيقي 2021 الذي أطلقته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في وقت سابق إلهام المواهب الموسيقية وتثقيفها عبر طيف واسع من الورش التخصصية، حيث تدعو الهيئة جميع الشغوفين بالموسيقى وإبداعاتها من الإماراتيين والمقيمين للانضمام إلى ورشة عمل افتراضية حول الرباعي الوتري بإشراف الموسيقار د. محمد حمامي.

تُعقد ورشة العمل عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» من الساعة 11:00 حتى 11:40 صباح اليوم، وستركز محاورها على فكرة الرباعي الوتري؛ الكمان الأول، الكمان الثاني، الفيولا، التشيلو، حيث سيعرّف حمامي، عازف الكمان السوري الشهير ومؤسس أوركسترا «الشرق» في دبي، المشاركين إلى أدوار كل من تلك الآلات في تشكيل الهارموني، أو التناسق والانسجام، بين النوتات المختلفة، مفسحاً المجال أمامهم للتفاعل وطرح الأسئلة. كما ستتضمن الورشة عزف مقطوعات موسيقية متنوعة.

ورش تدريبية

وضمن برنامج الفنون الأدائية، أطلقت «دبي للثقافة» برنامجها الموسيقي لهذا العام في 22 أغسطس 2021 تحت شعار «عام الخمسين»، استعداداً لاحتفالات الإمارات بعامها الخمسين، ويستمر حتى 29 نوفمبر من العام الحالي. ويوفر البرنامج الموسيقي باقة من الورش التدريبية التخصصية التفاعلية تحت إشراف نخبة متميزة من الموسيقيين المخضرمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، في مبادرة تهدف إلى استكشاف الطاقات والمواهب الموسيقية ورعايتها وتنميتها وتمكينها من الاحتراف. وسيُختتم البرنامج بحفل موسيقي يقدمه 50 عازفاً عالمياً، ضمن أوركسترا الشرق، بقيادة المايسترو محمد حمامي.

دعم

وتلتزم دبي للثقافة بدعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم للدراسة والعيش والعمل في دبي؛ متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو والازدهار، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية باعتبارها «وجهة مفضلة» لجميع عشاق الفنون والثقافة، ومنارةً للتنوع الثقافي، وحاضنةً للمواهب الدولية، ومركزاً للإبداع والحوار الثقافي.