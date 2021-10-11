16 متنافساً على «كأس فزاع الذهبية» 2021-2022

المصدر: دبي - البيان

اختتمت، أول من أمس، الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ 22 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان، وأسفرت النتائج عن اختيار أفضل 16 يويلاً للمنافسة على كأس فزاع الذهبية للموسم 2021-2022.

وفاق عدد الشباب الذي سجلوا وشاركوا لخوض التصفيات في المرحلتين، الأولى والثانية، الـ 700 هاو ومحترف، إلا أن أبرز ما مّيز هذه التظاهرة الشبابية السنوية هو ظهور مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة لأشبال لم يسبق لهم المشاركة في أي من بطولات فزاع لليولة.

وقال راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث،: لاحظنا بأن معظم المتقدمين للمشاركة في تصفيات البطولة والبرنامج هذا الموسم هم أشبال في سن الـ 14 والـ 15، ولم يشاركوا في ميدان اليولة للصغار من قبل، وجوه جديدة، وشباب مفعمون بالحماسة، والثقة، عملوا على تنمية هوايتهم المرتبطة بالموروث الثقافي المحلي. ويعد ذلك مؤشراً قوياً بأن البطولة والبرنامج قد حققا أهدافهما المنشودة في نشر الوعي حول موروثنا الاجتماعي، وإشراك الأجيال على الاستمرار في صونه.

أسماء جديدة

وأضاف الخاصوني: تم اختيار أفضل 16 يويلاً للمشاركة في البطولة القادمة، و 4 يويلة في الاحتياط، لتكون الحصيلة 20 شاباً، وتأهل اثنان فقط من اليويلة الذين شاركوا في الموسم الماضي والباقي جميعهم أسماء جديدة. لذا فإن جمهور الميدان على موعد مع مفاجآت كثيرة، فهؤلاء الشباب تعلموا وطوروا وابتكروا مهارات خاصة، أدهشت لجنة التحكيم، ونتمنى أن نتمكن بدورنا في إدارة البطولات بالمركز من صقل هذه المهارات ورفع مستواهم بما يليق بالبطولة والبرنامج.

واختتم الخاصوني مؤكداً بأن اليويلة سيتعلمون أيضاً الركض بالهجن وركوب الخيل في سباقات القدرة.

المتأهلون للمنافسة

وتأهل لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان للموسم 2021 - 2022: حمد سلطان علي محمد سعيد النيادي، عبيد حميد جمعة بالركاض، راشد خلفان جمعة بن ركاض آل علي، منصور محمد عامر عبد الهادي الأحبابي، سعيد معضد هويدن ذيبان الكتبي، أحمد علي أحمد راشد الحبسي، سيف ناصر سيف بن غليطة الغفلي، سلطان سعيد خميس علي السويدي، ماجد خليفة محمد الغفلي، منصور محمد ماجد محمد الفلاسي، غدير سلطان محمد سويلم الكتبي، محمد سعيد محمد الشحي، عوض محمد خويتم بخيت العامري، فياض سالم دغاش محمد العامري، مكتوم مانع جمعة الظريف الشامسي ومكتوم محمد مبارك طراف المنصوري. وتم اختيار يويلة لفريق الاحتياط وهم: نهيان سعيد خلفان محمد اليماحي، خالد صالح الطايع المنهالي، أحمد حمد سعيد هويدن الكتبي وعلي مبارك علي مليفى العزيزي.

واجب وطني

وكان ضمن الأشبال الذي انضموا للتصفيات، منصور بن محمد الأحبابي (14 سنة) الذي أكد بأن المشاركة واجب وطني لاستمرارية التراث المحلي، وقال: تعلقت بهذا التراث منذ صغري وكنت أتابع خالي سعيد بن مصلح الأحبابي خلال مشاركاته في برنامج الميدان، كنت أشجعه وأتعلم منه لكونه أحد الفرسان الذين حققوا مراكز متقدمة لأعوام متتالية.

وقال مكتوم الشامسي (15 سنة): تعلمت الكثير خلال مشاركتي العام الماضي، من ركوب الخيل والهجن إلى عد القصيد والرماية واليولة. وفور انتهاء البطولة تابعت التدريبات وتلقي الدروس الخاصة لاحتراف جميع المسابقات، ووالدي ساعدني على شراء مطيّة لركوبها والتعلم على سباقات الهجن. وحضرت التصفيات أملاً في التأهل إلى الميدان تارة أخرى لأنني أطمح هذا الموسم للفوز بكأس فزاع الذهبية لليولة.