«الشارقة للفنون» تنظم جولة في معرض «وجهة نظر 9»

المصدر: الشارقة - البيان

تدعو مؤسسة الشارقة للفنون، المهتمين لحضور جولة في معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة وجهة نظر 9»، تليها جلسة حوارية بعنوان «بين الحركة والسكون: الأركولوجيا البصرية للجائحة»، وذلك يوم السبت 16 أكتوبر، في تمام الساعة 5:30 مساءً في استوديوهات الحمرية. وتشارك في الجلسة كل من الفنانة هند مزينة والمصورة نورة النيادي، حيث تستعرضان أحدث مشاريعهما الفوتوغرافية، وتتحدثان عن توثيق المشهد والواقع المتغير في دولة الإمارات خلال جائحة «كوفيد 19».

تناقش هند مزينة مشروعها الجديد «أرض العجائب» الذي يتناول الاضطراب الذي شهدته الذروة الأولى للوباء، وتركز على الأماكن العامة المهجورة عندما بدا الزمان متوقفاً فيها، بينما تتحدث نورة النيادي عن سلسلتها الجديدة من البورتريه والصور الفوتوغرافية بعنوان «عيون وقصص» التي تقرّبنا من الأطباء والممرضين وعمال النظافة وحراس الأمن والمتطوعين الشجعان العاملين في خط الدفاع الأول ضد الجائحة.