منحوتة دب قطبي في مؤتمر المناخ

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انطلق فنان بريطاني من شروبشاير، إنجلترا أخيراً، مصطحباً معه منحوتة دب قطبي، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ، واصفاً الرحلة التي يقوم بها بأنها تدور حول «إجراء أحاديث وعقد اتصالات».

ويهدف الفنان واسمه، بامبر هاوس، والذي انطلق مع فريق من بيشوب كاسل مشياً إلى غلاسكو مع بدء مؤتمر الأطراف الـ 26 في 31 أكتوبر.

وقد قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية إنه كان يتدرب في أوقات فراغه ليستعيد لياقته في المشي لمسافة 3.6 أميال، وإن الدب الذي يرافقه والمسمى، كلاريون، يبلغ طوله ثلاثة أمتار، وهو مصنوع من الخيزران والصفصاف و«طبقات عدة» من المناديل الورقية.

وأفاد الفنان أن نشطاء آخرون من أجل المناخ سوف ينضمون إليه مع كلاريون، مؤكداً أن الرحلة «بالتأكيد لن تكون مناسبة للتلويح بالرايات والصراخ والتظاهر»، مشيراً إلى أنها رحلة لصالح الناس الذين يقومون بها بدلاً من الأشخاص الذين يشاهدونها، على الرغم من أن المشهد سيكون رائعاً للغاية في رؤية دب بارتفاع 10 أقدام يتنقل عبر المدينة.

وأكد الفنان أنه سيقوم بالرحلة بأكملها، وأن الناس سيكونون قادرين على تتبع تقدمه على وسائل التواصل الاجتماعي.