«العربية للمسرح» تقفل باب التقدم لمسابقات 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله عن انتهاء مهلة تقديم المشاركات في مسابقات الهيئة الثلاث للعام 2021، وهي النسخة الرابعة عشرة من مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار، والنسخة الرابعة عشرة من مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، والنسخة السادسة من المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي المخصصة للباحثين الشباب حتى سن الأربعين، حيث بلغ مجموع المشاركات في مسابقات التأليف 452 متنافساً، وكانت حصة النصوص الموجهة منها للأطفال 177 نصاً، فيما بلغت المشاركات في تنافسية البحث العلمي 25.

وأشار إسماعيل عبد الله إلى منسوب تنافس عالٍ واستثنائي في هذا العام، إذ إن نسبة كبيرة من الفائزين في النسخ السابقة قد شاركت هذا العام، إضافة إلى مشاركة أسماء وازنة من الأدباء العرب ذوي الباع الطويل، والحضور الكبير في مجالات إبداعية مختلفة في نسخة هذا العام، ما يعطي المسابقات إيقاعاً ساخناً، كما يشير بكل اعتزاز إلى ثقة الكتاب والباحثين العرب بالمسابقة، التي تميزت بصرامة اللوائح ودقة المعايير ولجان التحكيم.