182 أمسية من «إكسبو دبي» تتزيّن بأضواء «حمدان للتصوير»

حديث الرأي العام هذه الفترة هو استضافة دبي معرض إكسبو 2020، حيث يلتقي العالم من جديد بعد شهورٍ طويلة وثقيلة من الإغلاق وآثار الجائحة، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وهذا الشعار مُعتمد حضارياً.. فالمستقبل لا تصنعه يد المصادفات.. بل العقول النيّرة.

وكعادتها، كانت الجائزة من أوائل المؤثّرين في الصورة العامة لهذا الحدث الدوليّ الكبير، وذلك من خلال مذكّرة التفاهم التي وقّعتها مع مكتب «إكسبو 2020» حيث تشارك الجائزة في مهرجان الأضواء الاستثنائي «كاليدوسكوب»، الذي سيقام في الهواء الطلق في المساء، طوال الأشهر الستة لهذا الحدث الدولي الكبير. «كاليدوسكوب» سيحتفي بالفوتوغرافيا والفنون الضوئية على مدى 182 أمسية. مشاركة الجائزة في هذا الحدث العالميّ تأتي من خلال مجموعةٍ مُختارة من الصور الضوئية من أرشيف الجائزة، تكون مرتبطة بالموضوعات الفرعية لإكسبو، الفرص والتنقل والاستدامة. معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطنيّ الاتحاديّ، بصفته رئيساً لمجلس أمناء الجائزة، عبَّر عن التعاون بقوله: ستلعب الجائزة دوراً جوهرياً في هذا المحفل الدوليّ، في تقديم الفنون كرابطٍ زمنيّ مُوثَّق يربط الماضي بالحاضر في مزيجٍ ثقافيّ فريد قادر على تصميم صورٍ مستقبليةٍ تُسعد العالم وتُجذّر إحساسه بالتفاؤل والإيجابية تجاه مستقبله، وتجعله أكثر تقارباً وتسامحاً وتسلّط الضوء على القواسم المشتركة بين الحضارات، ترسيخاً لمبدأ الأخوّة الإنسانية.

علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، قال في تصريحه: وفق رؤية راعي الجائزة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذيّ، نعملُ على تفعيل دور الصورة وتعميق أثرها الثقافيّ في ترسيخ حوار الحضارات وبناء جسورٍ فكريةٍ تواصليةٍ فعَّالة في تصميم مستقبلٍ أجمل لجميع سكان العالم.

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جائزتكم تُسجِّل حضورها سفيرةً للنفوذ العالميّ للصورة

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي