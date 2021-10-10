روائع فنية على الشاطئ في مسابقة أمريكية للنحت الرملي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

عاد مهرجان «ساند فست» بتكساس، والذي يعد «أكبر مسابقة محلية للنحت الرملي في الولايات المتحدة»، بعد توقف العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، وظهرت على شاطئ الولاية روائع فنية تم إبداعها بتفاصيل مذهلة. وكان مهرجان «ساند فست» قد تطور إلى حدث دولي، جاذباً أكثر من 180 نحاتاً رملياً وشبه محترف من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمكتب السياحة وغرفة التجارة في بورت ارانساس لموقع «ترافيل اوايتس»: «يُستخدم في الحدث أطنان من الرمال لإبداع قطع فنية يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 10 أقدام وتتميز ببعض التفاصيل المذهلة»، هذا ويتوافد كل عام أكثر من 30 ألف شخص إلى الشاطئ للتجول والاستمتاع بالمنحوتات الرملية. ويمكن للمهتمين حتى التنافس في مسابقة للهواة.