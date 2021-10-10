«مراود» تحتفي بـ«قصص الحيوان»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر مؤخراً العدد الجديد من مجلة «مراود»، الصادرة عن معهد الشارقة للتراث، متضمناً موضوعات غنية ومتنوعة، واحتفى العدد الجديد من المجلة بانطلاق الدورة الـ21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، من خلال ملف خاص استعرض الفعاليات الرئيسة والمصاحبة للملتقى، والتي تتحدث عن قصص الحيوان في التراث الإماراتي والعربي والعالمي.

وقال د.عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد، رئيس تحرير المجلة: يأتي هذا العدد من مجلة مراود احتفاء بمسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي، وبالدورة الجديدة الواحدة والعشرين من الملتقى، التي انطلقت تحتَ شعارِ «قصص الحيوان»، في الفترة من 22 ـ 30 سبتمبر 2021، محتفيةً بالموروث الحكائي الغني والزاخر والمتنوّع، لما له من أهمية بالغة في التعبير عن قضايا الإنسان التي أظهرها من خلال مخياله الشعبي وفنّه الحكائي الذي أجراه وعبّر عنه على لسان الحيوان، ومنطق الطير.