«أطفال الشارقة» تستقبل منتسبيها بأنشطة متنوعة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بحفاوة منتسبيها في عدد من مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة، وذلك بدءاً من الثالث من أكتوبر الجاري، بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»؛ ووفقاً للطاقة الاستيعابية لكل مركز.

وسيكون الأطفال خلال شهر أكتوبر الجاري على موعد حافل بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يتم تنظيمها واقعياً وافتراضياً، منها برنامج التوستماسترز، وبرنامج الزراعة المائية وعالم الحيوان، بالإضافة إلى دورات تنمية المواهب الموسيقية لدى الأطفال منها العزف على العود والعزف على الفلوت الذي سيقام بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وبرنامج بحر النغم.

وفي هذا الصدد صرحت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالإنابة قائلة: «إن العودة التدريجية للمراكز جاءت بعد استكمال كل المتطلبات الخاصة بالإجراءات الاحترازية منها: تعقيم المراكز والحافلات ووضع الملصقات الإرشادية؛ وإلزام العاملين بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أسبوعين لغير الحاصلين على جرعات اللقاح وكل شهر للحاصلين عليه؛ وتوفير الكمامات وأجهزة قياس الحرارة ونحوه».

وأوضحت الكعبي أن الافتتاح سيكون بشكل تدريجي وفقاً للطاقة الاستيعابية للمراكز، ففي المبنى الثقافي تم البدء بنسبة 50% ومن ثم ستكون 75% إلى أن نصل إلى 100%؛ أما المبنى الرياضي فإن عودة النشاط فيه 100%.