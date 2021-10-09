لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل شعراء الكويت

المصدر: أبوظبي - البيان

قابلت لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» في موسمه العاشر، وعلى مدى يومين، الشعراء المتواجدين في دولة الكويت عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي. وقال الأستاذ سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة تحكيم البرنامج: «أول أيام مقابلة الكويت كانت بداية طيبة، وعدد الشعراء كان كبيراً، مشاركات مختلفة من حيث النوع ومن حيث الكيف، ومستويات جميلة، وشعراء يشاركون لأول مرة، وشعراء شاركوا في مواسم سابقة».

وأضاف العميمي إن «اللجنة أعطت ملاحظات على بعض المشاركات، ووضحت بعض الجوانب النقدية المتعلقة بالنصوص التي قدمت، وأن عدد الذين لم يجازوا كان قليلاً جداً، وهذا يوضح أن مستوى المشاركين مرض وبشكل جيد».

مستويات مختلفة

وأوضح الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة التحكيم، أن لجنة ‏التحكيم كانت أمام مستويات مختلفة، ولا يوجد مستوى ثابت وإنما هناك من هو المتمكن وصاحب التجربة القوية في الشعر والقصيدة التي تحتوي على كثير من الفنون والمستوى الرفيع. وأضاف الحسن «بالطبع نحن وجهنا توجيهاتنا ونقدنا القصائد بما فيها من عيوب، وبما فيها من جماليات ونبهنا إليها من أجل أن تصل رسالة البرنامج، وهي تثقيف الشعراء وتصويب ما يحتاج إلى تصويب، وفي نفس الوقت الإشادة بما تحويه القصائد من جماليات، من أجل أن تكون نموذجاً للآخرين».

محطة مميزة

وأكد الشاعر حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، ‏أن محطة الكويت دائمًا من المحطات المميزة من مستويات الشعراء، وأن الكويت مُصدرة النجوم وهذا واقع عشناه في النسخ التسع الماضية، وهم يؤكدون في النسخة العاشرة أحقيتهم في التميز.

وأشار السعيد إلى أن المستويات جيدة، ورغم صغر سن المشاركين إلى أن هناك مستويات فاقت التوقعات، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن البرنامج ما زال يجني ويحصد ثمار الزرع الذي زرعناه ‏في التأسيس وفي البدايات، مؤكداً أن كثيراً من الشعراء الشباب قالوا «إننا تتلمذنا على هذا البرنامج واستفدنا منه الكثير».

خمس جولات

وكانت لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الجهة المنتجة لبرنامج «شاعر المليون»، قد أعلنت في وقت سابق، عن تنظيم خمس جولات عن بعد (بواسطة الاتصال المرئي) لمرحلة مقابلات الشعراء في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وجولة الختام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسينقل برنامج شاعر المليون بث مقابلات لجنة التحكيم للشعراء في الجولات الخمس ضمن حلقات مسجلة تبث قبل انطلاق الحلقات المباشرة، والتي ستتضمن قصائد الشعراء التي تم إلقاؤها أمام لجنة التحكيم وتفاعل اللجنة معها، بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل وكواليس الجولات والمقابلات المصاحبة لها.