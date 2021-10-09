صدور عدد جديد من مجلة «ليوا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر الأرشيف الوطني العدد الخامس والعشرين من مجلة (ليوا) العلمية المحكمة التي تختصّ موضوعاتها بتاريخ وتراث وآثار الإمارات ومنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية.

وفي البحوث العلمية التي نشرتها المجلة في عددها الصادر حديثاً عن الأرشيف الوطني باللغتين العربية والإنجليزية، تسلط الضوء على عدد من الموضوعات التاريخية، أهمها: الجزيرة العربية من منظور المغاربة في القرن الهجري الحادي عشر، والقوى العسكرية العمانية في القرنين السابع عشر والتاسع عشر الميلاديين، والمدارس السعيدية كظاهرة ثقافية تربوية حضارية، وتجارة الأسلحة في الخليج، وغيرها.

يكشف الدكتور أحمد السعيدي في البحث الأول عن منظور المغاربة للجزيرة العربية خلال القرن الهجري الحادي عشر؛ انطلاقاً من كتبهم في مجالات: الرحلات والفهارس والتراجم، وينبئ ذلك المنظور باحتفائهم بالجزيرة العربية ودأبهم في الحديث عن مختلف مظاهرها: الدينية، والتاريخية، والجغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية.

ويتحدث البحث الثاني الذي كتبته الدكتورة بهية بنت سعيد العذوبية عن: (القوى العسكرية العُمانية في القرنين السابع عشر والتاسع عشر الميلاديين)، وقد بينت فيه ما شهدته عُمان خلال فتراتها التاريخية من نزاعات وحروب عديدة نجم عنها ضرورة تأسيس قوى عسكرية عُمانية تسهم في الدفاع عن الدولة ضد أي هجوم خارجي، وحول هذه القوة العسكرية العمانية دارت محاور البحث.