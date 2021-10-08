«ثقافية الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة الأردنية

المصدر: عمان - البيان

استقبل علي العايد وزير الثقافة الأردنية في مكتبه في العاصمة عمّان، كلاً من عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأحمد علي محمد البلوشي سفير الإمارات في الأردن، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، مرحباً بهم ومؤكداً على حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع أنشطة دائرة الثقافة في الشارقة.

مما نتج عن هذا التعاون العديد من الأنشطة الثقافية المشتركة، كتنظيم ملتقى الشارقة للسرد، والاحتفال بالفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي، كما يمثل بيت الشعر في المفرق، نموذجاً لهذا التعاون، فبعد النجاح المميز الذي حققه بيت الشعر بمحافظة المفرق بالأردن خلال الست سنوات الماضية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

دعم معنوي

وقال عبدالله العويس: في إطار تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبهدف تمتين أواصر التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الثقافة في الشارقة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة بالأردن لتعزيز دور بيت الشعر في محافظة المفرق.

وثمن هزاع البراري الأمين العام بوزارة الثقافة الأردنية الدعم المعنوي والمادي الدائم الذي يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال: إن هذه المذكرة من شأنها أن تعزز دور بيت الشعر في المفرق في الاستمرار في تفعيل المشهد الشعري في المملكة.