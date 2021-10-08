شعراء الكويت أمام لجنة برنامج «شاعر المليون» عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون لجولة مقابلات الشعراء في العاصمة الكويت، والتي ستنطلق اليوم، وستستمر لمدة يومين، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في موسم استثنائي وظفت فيه إدارة البرنامج التقنيات الحديثة بطريقة إبداعية استطاعت أن تذلل التحديات عبر فتح نوافذ أخرى لمقابلة المشاركين، وتطوير أدوات الرقمنة لمحتوى الشعر النبطي ليكمل برنامج شاعر المليون مسيرته التي استطاع خلالها احتضان متذوقي الشعر النبطي.

وتقدم جولة الكويت في كل موسم شعراء مميزين أثبتوا حضورهم ومنافساتهم القوية خلال المواسم التسعة الماضية، وقد حملوا بيرق شاعر المليون خلال الموسمين الرابع والسابع، حيث حصد الشاعر ناصر الثويني العجمي المركز الأول وحمل بيرق النسخة الرابعة من البرنامج، وحصد الشاعر راجح نواف الحميداني المركز الأول وحمل بيرق النسخة السابعة.

حامل البيرق

وكانت لجنة تحكيم البرنامج قد بدأت رحلة البحث عن حامل البيرق ضمن جولات المقابلات التي انطلقت يوم 5 أكتوبر من عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية «عمان»، واستمرت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط مشاركات كبيرة ومميزة من الشعراء الذين قدموا نصوصاً قوية ونوعية، وتضمنت المشاركات عدداً كبيراً من الوجوه الجديدة من أصحاب المواهب الشابة، بالإضافة إلى شعراء شاركوا بالمواسم السابقة.

وأعلنت لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الجهة المنتجة لبرنامج «شاعر المليون»، في وقت سابق، عن تنظيم خمس جولات عن بعد (بواسطة الاتصال المرئي) لمرحلة مقابلات الشعراء في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وجولة الختام في الإمارات.

جولة مقابلات

وتشهد جولات برنامج شاعر المليون لأول مرة منذ انطلاقة البرنامج، تنظيم جولة مقابلات للشعراء في عاصمة سلطنة عُمان «مسقط»، وذلك نظراً للإقبال اللافت من قبل الشعراء العُمانيين، الأمر الذي دعا اللجنة إلى أن تجعل سلطنة عُمان ضمن قائمة جولات مقابلات الشعراء.

وسينقل برنامج شاعر المليون ببث مقابلات لجنة التحكيم للشعراء ضمن الجولات الخمس ضمن حلقات مسجلة تبث قبل انطلاق الحلقات المباشرة، والتي ستتضمن قصائد الشعراء التي تم إلقاؤها أمام لجنة التحكيم وتفاعل اللجنة معها، بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل وكواليس الجولات والمقابلات المصاحبة لها. وتضم لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون في عضويتها كلاً من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، واللجنة الاستشارية المكوّنة من بدر الصفوق وتركي المريخي.