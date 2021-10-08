نُظم حِيازَة الأرض في بادية دولة الإمارات دراسة أنثروبولوجية

المصدر: (المنامة –البيان)

أصدر مركز دراسات البحرين في جامعة البحرين، مؤخراً، العدد الجديد من «حولية مركز دراسات البحرين»، تحت عنوان (نُظم حِيازَة الأرض في بادية الإمارات... دراسة أنثروبولوجية)، وأوضح رئيس المركز ورئيس تحرير الحولية، الدكتور محمد أحمد عبدالله، أن الإصدار الجديد هو بمثابة الرسالة الثالثة من الحولية، وهو من تأليف الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم، الأنثروبولوجي والباحث الأكاديمي في المركز.

وطبقاً لما جاء في تقديم الحولية، طبقاً لما نشرته صحيفة الأيام البحرينية، فهذا الإصدار يستند في دراساته وموضوع بحثه إلى قاعدة أبحاث وأعمال حقلية إثنوغرافية قام بها المؤلف يتيم بين بدو منطقة جبال الحِجر الغربية في بادية دولة الإمارات العربية المتحدة، المعروفة محلياً بـ «الحَير».

ويرصد الباحث في دراسته، من منظور إثنوغرافي، أحد أبرز جوانب التنظيم الاجتماعي والاقتصادي في الحَيّر ألا وهو نُظم حيازة الأرض، مضيئاً على ما تشكله هذه النُظم من أهمية بارزة في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية، وعلى ما توفره من معلومات وأفكار شاملة عن سمات أهل المكان وطبيعة حياتهم والملامح التي يتسمون بها ضمن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور محمد أحمد عبدالله، مدير مركز دراسات البحرين ورئيس تحرير «حولية مركز دراسات البحرين»، أنه يتشرف في ضوء مسؤولياته ومهامه العلمية، بالاستمرار في تبني المشروعات البحثية الثرية التي يتبنى وينشر معها باقات دراسات نوعية ذات صلة بالشأن البحريني ومنطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، خاصة في الحقول ذات الصلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، موضحاً أنه سبق وأن أصدر المركز دراستين متنوعتين ضمن سلسلة الحولية. أما في مجال المؤلفات العلمية فقد قام المركز بنشر عدد من الإصدارات، كان من أبرزها: «تاريخ البحرين الحديث، 1500-2002م» و«القائد المقاتل.. الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، 1814-1869م».

للدكتور محمد أحمد عبدالله وبشير زين العابدين؛ ودراسة أخرى للدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم بعنوان «المنامة المدنية العربية... دراسة نقدية أنثروبولوجية».

وفي ختام حديثه، أوضح مدير مركز دراسات البحرين، أن المركز يتطلع للنظر في كل المشروعات البحثية الجادة والرصينة التي يتقدم أصحابها للمركز بهدف النشر، ذلك تجسيداً وترجمة للدور العلمي والأكاديمي الذي يتولاه ويتحمّل مسؤولياته.