«أبوظبي للفنون» تدعم أوركسترا فرايكسنت

المصدر: (مدريد- البيان)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن دعمها لأوركسترا فرايكسنت السيمفونية التابعة لكلية الملكة صوفيا للموسيقى، خلال أولى جولاتها الموسيقية في القارة الأوروبية.

ويأتي هذا الدعم في إطار تعاون مهرجان أبوظبي مع الكلية، الشريك الثقافي الاستراتيجي الدولي لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بموجب مذكرة التفاهم الموقعّة بين الطرفين منذ ستة أعوام، بهدف تعزيز التبادل الثقافي البنّاء عن طريق الموسيقى الكلاسيكية والفنون المسرحية.

وعبّرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي في مدريد للإعلان عن الجولة، عن اعتزاز المجموعة بالشراكة الاستراتيجية مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى، والتي يأتي ضمنها، دعم جولة أوركسترا فرايكسنت التابعة لها، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس الكلية الموسيقية العريقة، وقالت سعادتها: «طوال هذه الشراكة الاستراتيجية سعينا متضامنين لتحفيز حوار الثقافات عبر الموسيقى، منطلقين من رؤيتنا المشتركة، للاستثمار في الشباب واحتضان المهارات الموسيقية الشابة الواعدة وتنميتها».

وتابعت: «تأتي عروض الموسيقى الحية على خشبات المسارح الأوروبية بالشراكة مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى، لتعكس التزامنا العمل على مواجهة الظروف، التي فرضتها جائحة «كورونا» والتعافي من تداعياتها، في جولة موسيقية هي الأولى من نوعها للأوركسترا في أوروبا، بقيادة المايسترو أندريه أوروزكو إسترادا، أحد أهم قادة الأوركسترا العالميين، ومشاركة عازفة الكمان المتألقة أرابيلا ستاينباخر».