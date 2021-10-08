«أطفال الشارقة» يعزفون الموسيقى

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن برنامج «المرح مع الموسيقى» سلسلة من الورش الموسيقية بعنوان: «أول خطوة موسيقى» للمبتدئين، تستهدف الأطفال ضمن الفئة العمرية من 6-12 سنة، من أطفال المراكز، عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، بهدف تعريفهم بالموسيقى بأساليب حديثة وعملية ومشوقة لهم.

قدمت الورش الملحنة الأوركسترالية الإماراتية إيمان الهاشمي، التي عرّفت الأطفال على أساسيات الموسيقى وتاريخ نشأتها وتطورها، وكذلك السلم الموسيقي والنوتة، وأسماء خطوطه، والمسافات وطرق استخدامها، والعلامات الموسيقية المختلفة وكيفية أدائها وعزفها، إلى جانب اكتشاف الأصوات والآلات الموسيقية وأنواعها ومنها: الآلات الإيقاعية، والوترية، والنفخية والهوائية، وطرق التمييز بين أسمائها وأصواتها وتصنيفها.

أما في الجانب العملي فقد تدرب الأطفال على عزف عدد من المقطوعات باستخدام الآلات الموسيقية المتنوعة، وتمكنوا من اكتشاف مواهبهم الموسيقية في مختلف الآلات وكيفية أدائها وعزفها.