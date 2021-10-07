غنى فكر وأعمال القائد المؤسس محور جولة افتراضية في «مركز زايد»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أمس، جولة افتراضية عبر تطبيق «مايكروسوفت تيمز» في أروقة معرض الشيخ زايد لطلبة قسم السياحة والتراث في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، وقدمت الجولة فاطمة المنصوري، مديرة المركز، وخلفان المحيربي- مشرف المعرض. ويأتي تنظيم الجولة في إطار جهود النادي من خلال مركز زايد للدراسات والبحوث بالتعريف بفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيصاله للأجيال الحالية والمستقبلية. كما تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين النادي والمؤسسات التعليمية بهدف دعم المساقات الدراسية التي تعنى بتراث القائد، خصوصاً أن النادي يشكّل مرجعاً تراثياً تعليمياً موثوقاً به، يقصده المهتمون والباحثون، والعديد من المؤسسات التعليمية في الدولة.

واطلع المشاركون خلال الجولة على سيرة ومسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال صالة عرض كبيرة، تضم صوراً نادرة وتجسد مسيرة حياته خلال فترة حكمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تحتوي الصالة على مجموعة كبيرة من المقتنيات الخاصة بالشيخ زايد، ومن بينها أربع سيارات رسمية، وعدد كبير من الجوائز والأوسمة العالمية والدروع والشهادات، فضلاً عن بعض الأدوات الشخصية مثل نسخة من القرآن الكريم وآلة تصوير، وأسلحة مختلفة الأشكال والأنواع.

كما تعرف المشاركون على باقي أجنحة المعرض مثل الجناح الشرطي، الذي يحتوي على العديد من المقتنيات الشرطية كالأسلحة والمعدات والأجهزة والأدوات.