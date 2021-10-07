«أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» يُعزز مكانة أبوظبي كوجهةٍ عالمية لهواة اقتناء القطع النادرة والمجموعات المتميزة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تستقطب أبوظبي أنظار هواة اقتناء القطع النادرة والأعمال الإبداعية والمجموعات المتميزة من جميع أنحاء العالم، بالتزامن مع إطلاق منصة «عروض أبوظبي»، ذراع التجزئة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» خلال الفترة من 7 ـ 16 أكتوبر في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية، معززةً مكانتها كوجهة عالمية مفضلة لجامعي المقتنيات، وللاستمتاع بتجارب التسوق والترفيه وفنون الطهي المُلهمة.

ويحتفي الأسبوع بهواة الاقتناء ورحلاتهم ومغامراتهم لبناء مجموعاتهم الثمينة، والتحديات التي اجتازوها للحصول عليها، موفراً نافذة لاكتشاف مجموعات من المقتنيات والقطع الحصرية، علاوة على فعاليات إطلاق منتجات محدودة الإصدار، ومجموعات خاصة من أشهر العلامات الإماراتية والعالمية، وعروض فنية حية.

ريادة

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يساهم تنظيم «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» للمرة الأولى في تأكيد ريادة العاصمة الإماراتية باعتبارها منارة للابتكار في مجال الصناعات الإبداعية والتصميم، ومركزاً إقليمياً وعالمياً لهواة اقتناء المجموعات. ويقدم المهرجان باقة من البرامج المتنوعة والتجارب واللقاءات والحوارات المباشرة التي تسلط الضوء على هواة جمع المقتنيات، ودورهم في إثراء المجتمع والحركة الاقتصادية».

تجارب

ويتضمن «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» برنامج «ذا كوليكتيف»، وهو عبارة عن أربع تجارب يجري تنظيمها بالتعاون مع علامات عالمية ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وتستمر فعاليات البرنامج، الذي ينطلق بحفل حصري لهواة اقتناء المجموعات، من 9 ـ 16 أكتوبر في جزيرة الحديريات.

ويشتمل برنامج «ذا كوليكتيف» على تجربة «ذا سنيكر لاب» ومجموعة السيارات الخارقة المملوكة لصانع المحتوى ونجم مواقع التواصل الاجتماعي مو فلوقز، إلى جانب المعرض الحصري الأول من نوعه للأعمال الفنية الرقمية، وغرفة هواة اقتناء المجموعات التي تروي قصص ومغامرات جمع القطع النادرة والأعمال الإبداعية في الفترة من 14 – 16 أكتوبر في جزيرة السعديات.

مجموعات عريقة

ويختتم المهرجان الإبداعي الأول من نوعه في المنطقة «سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط» فعاليات «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» خلال الفترة من 14 ـ 16 في منارة السعديات، والذي يعرض للمرة الأولى في المنطقة قطعاً مستوحاة من أشهر المجموعات التقليدية العريقة لعلامات عالمية، وتجارب الطهي الفاخر إلى جانب معارض وأعمال لعدد من ألمع الفنانين المعاصرين.

مشاركة

ويحظى المهرجان بمشاركة أكثر من 20 ضيفاً من هواة اقتناء المجموعات والمصممين والفنانين العالميين، مثل مارك رونسون، المؤلف والمنسق الموسيقي والمنتج الحاصل على جائزتي أوسكار وجرامي، ودانيال أرشام، المصمم الإبداعي في النحت والعمارة والرسم والسينما، ورفيق أناضول، فنان الوسائط الرقمية التركي المقيم في الولايات المتحدة، وآرون روس، الفنان ومخرج الأفلام ومنسق المعارض والكاتب الأمريكي.

كما تنضم مواهب من منطقة الشرق الأوسط إلى نجوم المهرجان، بمن فيهم المغنية والفنانة اللبنانية دانا حوراني، وبنيامين إيدن، مصمم علامة Air Max fame، وحسين الموسوي، المصور والمصمم الإماراتي. ويستضيف مهرجان «سيمي بيرمانينت» أيضاً المنفذ المؤقت الأول في العالم لمطعم «ذا فلور شوب»، المفضل في نيويورك والمشهور باستضافة المبدعين العالميين.

تسوق وطهي

ويشهد الأسبوع سلسلة من تجارب التسوق والطهي في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية، ومنها نادي العشاء الأول من نوعه في الإمارة بالتعاون مع فيصل الخوري، وهو من أبرز هواة اقتناء المجموعات في الإمارات والمشهور عالمياً بمجموعته الخاصة من الساعات الثمينة، وتجربة طهي راقية بالتعاون مع نادي «الغزلان العرب»، أول ناد نسائي للسيارات الخارقة في الإمارات، إلى جانب تجربة الطهي الفاخر من ديور بالتعاون مع جوليان دوغورد، شيف الحلويات الفرنسي الحائز على نجمة ميشلان، والذي يكشف أسرار قائمة أطباق «ديور غورميه».

سرد تجريبي

من جانبه، قال فيصل الخوري: «تسرني المشاركة في تدشين «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» الذي يكرم هواة اقتناء المجموعات، ويمنحني فرصة سرد تجربتي في بناء وتطوير مجموعتي الخاصة.

ويوفر الأسبوع تجارب رائعة لهواة اقتناء المجموعات، ويزودهم في الوقت ذاته بمنصة مثالية لعرض خبراتهم التي تشكل مصدراً لإلهام هواة الجمع الحاليين والجدد، وجميع الراغبين في خوض تجربة البحث عن القطع المميزة واقتنائها، وبناء مجموعاتهم الخاصة».

قطع نادرة

واحتفالاً بعام الخمسين واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة سيتخلل «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» معرض بعنوان «50 قطعة استثنائية» يجمع قطعاً نادرة من المجموعات الخاصة لعدد من كبار الشخصيات الإماراتية، ومن ضمنها حقائب يد وساعات ومجوهرات وأزياء نسائية من علامات عالمية راقية، وذلك في الفترة من 14 ـ 16 أكتوبر في منارة السعديات. ويحظى الزوار أيضاً بفرصة شراء الكتاب الفاخر محدود الإصدار المرافق للمعرض والذي يروي أسرار وقصص اقتناء العديد من القطع المعروضة.

فعاليات

ويستضيف الأسبوع فعاليات إطلاق منتجات علامات عالمية مرموقة في مراكز تسوق في الإمارة، بما في ذلك متجر مؤقت لـ«بريتلينج» التي تطرح مجموعتها المصغرة الجديدة، إلى جانب إطلالة أولى حصرية على مجموعة خريف وشتاء 21 من دولتشي آند جابانا، وتجربة تسوق فريدة بصحبة العلامة التجارية FILA في أبوظبي لأول مرة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ110 لتأسيس العلامة وغيرها الكثير.

يدعم «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة وجهات التسوق الفاخر والتجارب والفعاليات الترفيهية وفنون الطهي المبتكرة. يذكر أن مبادرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شهادة الأمان (Go Safe) تضمن اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة والنظافة في «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» إلى جانب الفنادق ومراكز التسوق ومعالم الجذب والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة في الإمارة، وفقاً لتوجيهات حكومة أبوظبي.