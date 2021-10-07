«ناشئة الشارقة» يعودون لممارسة أنشطتهم الواقعية في المراكز مجدداً

المصدر: الشارقة ـ البيان

بدأت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، فتح أبواب مراكزها، لاستقبال منتسبيها تدريجياً وسط أجواء يملأها الفرح والسعادة، مراعية تطبيق الإجراءات الاحترازية لتوفير البيئة الصحية الآمنة للمنتسبين من 13 إلى 18 عاماً، والكادر الإداري في كل مركز.

وقضى المنتسبون أوقاتاً ممتعة في ممارسة الأنشطة التي يفضلونها، تنوعت بين كرة قدم الصالات، والبلاي ستيشن، والبلياردو وتنس الطاولة وتدريبات على رياضة التايكواندو، إضافة إلى تصميم وبناء الروبوتات، مع الالتزام بتعقيم الأيدي، وارتداء الكمامات طوال فترة الوجود في المراكز.

توفير

أكدت موزة الشامسي، نائب مدير ناشئة الشارقة، حرص المؤسسة على توفير كل مستلزمات العودة الآمنة تدريجياً إلى مراكز ناشئة الشارقة، واستقبال المنتسبين مجدداً في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، تسهم في احتواء المنتسبين وتأهيلهم لقيادة المستقبل.

وأشارت الشامسي إلى انتهاء عمليات التعقيم الشامل للمباني وقاعات ممارسة الأنشطة والأدوات والحافلات، مع توفير المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة، إلى جانب عرض مقاطع مرئية في الشاشات التفاعلية بالمراكز، تحث على أهمية الالتزام بمسافة التباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات، كما لفتت الشامسي إلى أنه تم تدريب جميع العاملين في المراكز على كيفية تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل العودة إلى مراكز المؤسسات التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وذلك وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، لضمان توفير البيئة الصحية للمنتسبين.

سعادة

وعبر سلطان السويدي من مركز ناشئة واسط عن سعادته بإعادة فتح المراكز، وقال: «عُدت إلى المركز لممارسة تدريبات رياضتي المفضلة التايكواندو، بعد أن حاولت المحافظة علي مستوى لياقتي البدنية خلال فترة الجائحة من خلال المشاركة في التدريبات الافتراضية، التي نظمها مركز ناشئة واسط عن بُعد، ويعود الفضل لناشئة الشارقة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في اكتساب العديد من المهارات التي أهلتني للفوز في العديد من البطولات».

فرح

ومن جهته قال علي خليفة الكتبي من مركز ناشئة المدام: «شعور بالفرحة والسعادة لا أتمكن من وصفه، لفتح المركز، ولحظة انتظرها بلهفة منذ فترة امتدت على مدار عام ونصف تقريباً، كنت أتواصل فيها بين حين وآخر مع مدير المركز للسؤال عن موعد فتح المركز، والحمد لله تحقق ما كنت أنتظره وأتمناه، وأنا اليوم بين أصدقائي في المركز أشارك في مباراة ودية في كرة قدم الصالات التي أعشقها».

قائمة

وتجمع قائمة البرامج الخاصة بالمراكز، العديد من البرامج الواقعية والافتراضية ومنها كرة القدم والبلياردو وتنس الطاولة والتايكواندو، إضافة إلى تقنيات التحريك الرقمي عن بُعد، ومقتطفات من الأدب العالمي، وبرنامج الروبوتات «فيكس إي دي آر»،وبرنامج فنون العرائس «ورشة أساسيات خيال الظل»، وبرنامج «الطائرات من دون طيار»، والعديد من البرامج والأنشطة المشوقة في انتظار المنتسبين.