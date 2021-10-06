مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يقام في «واجهة الرياض»، في الفترة الممتدة بين 1 و10 الشهر الجاري، سعياً إلى تسلّيط الضوء على دور المركز المهم، في تعزيز علاقات التعاون والتبادل الثقافي مع المملكة العربية السعودية.

وتندرج مشاركة المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب، في إطار حرصه على الوجود في الفعاليات الثقافية المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل الثقافي مع الجهات المعنية في المنطقة. وقد صمّم لهذه الغاية، جناح مميّز لعرض مشاريع المركز والترويج لها، بالإضافة إلى بيع إصداراته، والتوقيع على كتبه.

محطة مميزة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تسعدنا المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يشكّل محطّة مميّزة ونوعية للعمل الثقافي في المملكة العربية السعودية وصناعة الكتاب، وقد اكتسب مكانة مرموقة في صناعة الكتاب على المستوى العربي والإقليمي والعالمي. ونتطلّع إلى لقاء الناشرين، وتعزيز التعاون المشترك، لما فيه خير قطاع النشر في المنطقة».

فرصة هامة

كما يشارك الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في منتدى الجوائز العربية، الذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل في الرياض، هذا المحفل الثقافي العربي، الذي يضم جوائز العالم العربي، ويمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف، ويهدف إلى الارتقاء بالجوائز العربية، وتعميق التعاون العربي المشترك بين الجوائز العربية، وتوحيد الجهود في ما يخدم الثقافة والعلم والإبداع، ويحقق الأثر الإيجابي لها، في ظل التحديات الراهنة.

حدث مهم

وبدورها، قالت موزة الشامسي المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية: «معرض الرياض الدولي للكتاب، حدث مهمّ في خارطة معارض الكتب العربية، ولعله من أبرزها في حجم المبيعات وعدد الزوّار. وسنركّز هذا العام، على المشاركة بأكبر عدد من عناوين الكتب التي أصدرها المركز، لعرضها على جمهور القرّاء السعوديين والعرب، الذين يبدون اهتماماً كبيراً بمنشوراته. ويسعدنا أن تتوالى معارض الكتب العربية، بعد الانقطاع الذي فرضته ظروف الجائحة، بما يسهم في دفع عجلة النشر إلى الأمام».

مشاركة

وسيشارك وفد من المركز، في لقاءات مع القيادات الثقافية السعودية والناشرين السعوديين والعرب، للتباحث بشأن التحدّيات التي تواجه قطاع النشر، وإعادة النهوض به، بالإضافة إلى عرض مشاريع المركز، والترويج لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والبرامج التي يتم تنظيمها على هامش المعرض.

سلسلة مختارة

ويتيح جناح مركز أبوظبي للغة العربية، عرض سلسلة مختارة من الكتب المسموعة والمقروءة، تضمّ 100 من أبرز الكتب والمؤلفات النثرية. وسيتمكن القرّاء من الاطلاع عليها باستخدام هواتفهم الذكية، من خلال مسح رمز (QR code) في ركن مبادرة «أثير الكتب»، و«وجيز الكتب» للكتب المسموعة. كما يشهد في 7 أكتوبر، توقيع كتاب «الأسلوبية الموسيقية»، للفنّان نصير شمّة، الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية.