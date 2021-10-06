«قصر الوطن» ينظم جولات إرشادية ذاتية للأطفال بلغة سهلة ومألوفة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يُعدّ قصر الوطن جزءاً من مجمع القصر الرئاسي الإماراتي، ومَعلماً ثقافياً عريقاً يتيح للزوار استكشاف معالم القصر المختلفة، وما يزخر به من معروضات ومقتنيات وفنون ومخطوطات فريدة. وفي هذا الصدد، ينظم قصر الوطن لزواره من البالغين جولات إرشادية ذاتية باللغات الإنجليزية والعربية والألمانية والروسية والصينية للتعرف على الإرث المعرفي والقيم والتقاليد العريقة للدولة، كما يقدم تجربة استكشاف ذاتية تفاعلية مميزة لزوار القصر من الأطفال.

تجربة مميزة

وبهدف توفير تجربة مميزة تضمن المشاركة الثقافية للأطفال وتمكنهم من استكشاف الملامح المختلفة للقصر، أطلق قصر الوطن جولات إرشادية خاصة بالأطفال تستخدم لغة مألوفة وسهلة في نسخة مبسطة من التجربة المخصصة للبالغين لضمان تمكن الأطفال من المتابعة وفهم الأوصاف والشروحات الخاصة بالمعالم المختلفة للقصر.

تجسيد

ولإضفاء المزيد من المتعة، ستتضمن الجولات الخاصة بالأطفال ألعاباً تفاعلية غامرة تتيح للأطفال الانتقال من منطقة إلى أخرى، وعند استكمال اللعبة سيتم تكريم الأطفال بشارات افتراضية تجسد الملامح والمقومات المختلفة لدولة الإمارات. وعند التمكن من جمع جميع الشارات، سيحصل الأطفال على شهادة «نجم القصر» تقديراً لما بذلوه من جهد واجتهاد خلال هذه اللعبة.

يستقبل قصر الوطن الزوار من جميع الأعمار أيام الأحد إلى والأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 6:00 مساءً، ومن الساعة 12:00 ظهراً ولغاية الساعة 8:00