«التنين والعنقاء» روائع فنية تروي تواصل الصين والعالم الإسلامي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، المعرض الثاني لمتحف اللوفر أبوظبي لهذا العام تحت عنوان «التنين والعنقاء - قرون من الإلهام بين الثقافتين الصينية والإسلامية» والذي سيستقبل زواره بدءاً من اليوم، ولغاية 12 فبراير 2022.

سيكتشف زوار المعرض التبادل الثقافي والفني الذي نتج عن لقاء العالمين الصيني والإسلامي من القرن الثامن إلى القرن الثامن عشر، وذلك من خلال أكثر من 200 عمل فنّي. يُذكر أن المعرض يترافق مع برنامج ثقافي غني يشمل مجموعة من الفعاليات، منها جولات ركوب قوارب التنين، وسينما الكاياك، وعروض الأفلام العائلية.

تنظيم ودعم

المعرض من تنظيم متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية – غيميه ووكالة متاحف فرنسا، ومن تنسيق صوفي مكاريو، رئيسة المتحف الوطني للفنون الآسيوية – غيميه، بدعم من الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وغيليم أندريه، أمين متحف رئيسي لقسم الفنون الآسيوية وفنون العصور الوسطى في اللوفر أبوظبي.

تبادل ثقافي

تجسد الأعمال الفنّية في معرض «التنين والعنقاء» الحوار الممتد بين الصين (التنين) والعالم الإسلامي (العنقاء)، وقد تم اختيار تلك الأعمال من بين مجموعات متحف اللوفر أبوظبي والمتحف الوطني للفنون الآسيوية - غيميه، إلى جانب أعمال فنية مستعارة من 12 متحفاً ومؤسسة ثقافية من حول العالم. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على قرون من التبادل الثقافي والإنتاج الفني الزاخر بين العالمين.