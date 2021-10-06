8 مبدعين بارزين يُحكّمون «جائزة بولغري للفن المعاصر»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» و«بولغري»، العلامة الإيطالية الرائدة عالمياً في عالم المجوهرات والرفاهية، عن اعتماد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر» والتي ستتولى تقييم الأعمال المقدمة من الفنانين الذين رشحتهم دبي للثقافة ضمن القائمة القصيرة للتنافس على الجائزة التي سيتم الإعلان عن نتائجها في فبراير من العام المقبل.

وتضم لجنة التحكيم عدداً من الشخصيات البارزة من رواد الثقافة والفنون والتصميم تم اختيارهم من قبل «دبي للثقافة» و«بولغري»، وهم: الجامعي والمستشار الثقافي والمدير الفني والمشرف على الجناح الإيطالي في «إكسبو 2020 دبي» دافيد رامبيلو، والمؤلفة الإيطالية الأمريكية ومديرة متحف «كاستيللو دي ريفولي للفن المعاصر» في تورنتو كارولين كريستوف باكارجيف، و«هو هانرو»، المدير الفني لماكسي (المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين، روما، إيطاليا)، والفنان الإماراتي المبدع مطر بن لاحج.

ويشارك في عضوية اللجنة كل من هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة» وجان كريستوف بابين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولغري، إضافة إلى لوسيا بوسكايني، مسؤول عن العلامة التجارية والتراث في بولغري، ومنتجة الأفلام الإيطالية ورئيسة «Fondazione In Between Art Film» بياتريس بولغري.

منصة مبتكرة

وتتمثل مهمة اللجنة في اختيار الفنانين الذين سيتأهلون للمشاركة بأعمالهم وإبداعاتهم في الجائزة التي تهدف إلى إتاحة منصة مبتكرة لدعم المواهب المحلية من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير بشكل خلاق عن كيفية تواصل الناس جمالياً، وعن الحوار الذي يجمع بين روما ودبي عبر الموروث الفني والإبداعي الملهم للمدينتين.

وجاء اختيار أعضاء لجنة التحكيم لما يمتازون به من مسيرات حافلة بالإنجازات وخبرات مرموقة، حيث شغل دافيد رامبيلو، الذي بدأ مسيرته المهنية كباحث تاريخي ومؤلف، منصب أمين مجموعة من المعارض الفنية المهمة وأستاذاً في عدد من الجامعات في إيطاليا.

أما المؤلفة كارولين كريستوف باكارجيف، فتعمل أيضاً في تنظيم الأحداث والمعارض، وأشرفت على التنسيق الفني لبينالي سيدني السادس عشر في عام 2008.

ويتميز الكاتب الإيطالي «هو هانرو» بغزارة إنتاجه، كما أنه قيِّم على المعارض، ويقيم متنقلاً بين روما وباريس. بصمة مميزة

فيما يُعَدُّ الفنان مطر بن لاحج، المفكر والمبدع ذي البصمة المميزة في لوحاته والرؤية الجريئة في منحوتاته، أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في المشهد الفني المحلي. وهو أيضاً مؤسس ومالك مرسم مطر الذي ساهم من خلاله بإثراء الحركة الفنية في الإمارات عبر تقديم الدعم للفنانين والمواهب الشابة.

خبرة واسعة

بينما يمتلك جان كريستوف بابين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولغري، خبرة واسعة تزيد على 35 عاماً في إدارة مجموعات عالمية مرموقة.

معرفة عميقة

وتمتاز لوسيا بوسكايني بمعرفة عميقة بالعلامات التجارية المميزة والتطور الأسلوبي، وهي مسؤولة عن العلامة التجارية والتراث في بولغري. كما يحفل تاريخ بياتريس بولغري المهني بالخبرة في إنتاج الأفلام.

فخر

وأعرب جان كريستوف بابين عن فخره بالتعاون مع هذه اللجنة الموثوقة من خبراء الفن التي من تشكل ولادة تآزر ثقافي ومهني لا مثيل له.

كفاءات ومعايير

أكدت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، أن لجنة التحكيم تتألف من كفاءات مميزة تتنوع في اختصاصاتها وانتماءاتها الجغرافية، وتم اختيارها على ضوء معايير مهنية عالية، مشيرةً إلى أن اللجنة ستلتزم بالشفافية والنزاهة في تقييماتها، حرصاً على إبراز الأعمال المميزة ومكافأة مبدعيها.