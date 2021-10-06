تأجيل الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي

المصدر: (الشارقة-البيان)

أعلن إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، أن الهيئة مضطرة لتأجيل تنظيم الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي في يناير 2022، إذ إن تجمعاً عربياً كبيراً مثل المهرجان بفرقه ومشاركيه وفعالياته يحتاج إلى استقرار أفضل في الظروف الصحية، لينعقد بكامل الحيوية والإنتاجية.

وفي هذا المقام حيا إسماعيل عبدالله وزارة الثقافة والشباب والرياضة في المملكة المغربية، على تعاونها الدائم والشامل والنية الصادقة بتوفير مسببات النجاح لانعقاد الدورة، وثمن حيوية التنسيق والتفاهم في ظروف التأجيل عامين متتاليين، مؤكداً أن الهيئة من ناحيتها ستعمل على أن تكون الدورة الثالثة عشرة حين تسنح الظروف بتنظيمها، دورة متميزة كما كانت الدورة السابعة في الرباط عام 2015 دورة فارقة بكل المقاييس.

وأكد الأمين العام أن الهيئة وبالتعاون مع وزارات الثقافة والمؤسسات النقابية الشريكة ،تأمل عودة تنظيم المهرجانات الوطنية في المغرب، السودان، فلسطين، الأردن، لبنان، العراق، موريتانيا، البحرين واليمن في عام 2022، وفق الظروف الصحية.

كما أوضح أن الهيئة وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ماضية في العمل الاستراتيجي لتنمية المسرح في الوطن العربي بمجالاته ومواقعه كافة.