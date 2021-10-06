6 أفلام خليجية في «الشارقة السينمائي للأطفال»

المصدر: الشارقة ـ البيان

تحت شعار «فكر سينما»، يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، ضمن فعاليات دورته الثامنة التي تنظمها (عن بعد) مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، في الفترة بين 10 و15 أكتوبر الجاري، ستة أفلام لنخبة من أبرز صنّاع الأفلام الخليجيين.

«فرصة»

وتضم قائمة الأفلام الخليجية التي تستهدف الفئة العمرية فوق 12 عاماً، كلاً من «فرصة» للمخرج فهد العتيبي، و«جيشو» للمخرج محمد سديف، و«صدمة الطفولة» للمخرجة صفاء أزرايش و«لا تستسلم» للمخرجة سارة آل علي و«باركود» للمخرج محمد الغامدي، و«حجب» للمخرج محمد العتباني.

ويروي فيلم «فرصة» قصة أربعة أشخاص يجدون أنفسهم في مشرحة للموتى وعليهم اتخاذ القرار.

«صدمة الطفولة»

أما فيلم «صدمة الطفولة»، فيتناول قضية مواجهة اليافعين للصدمات والتحديات التي تعترضهم في عالمهم الجديد بعد البلوغ.

ويوجه فيلم «لا تستسلم» دعوة للأطفال والشباب لعدم الاستسلام عند مواجهة تحديات يعتقدون أنهم لن يستطيعوا الصمود أمامها ولو لدقيقة واحدة،.

وفيلم «حجب»، فيلم خليجي قصير حائز على جائزة الجمهور والنخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية بالدمام في عام 2020.