السعودية تحتضن حفلاً لـ «ديزني»

المصدر: (الرياض ـ البيان)

للمرة الأولى على الإطلاق، يستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب أولى حفلات ديزني في المملكة العربية السعودية والافتتاح العالمي لـ «حفل أميرات ديزني» من الجولة العالمية «احتفال الأميرات الكبير»؛ الافتتاح العالمي من إنتاج «ديزني كونسرتس» بالتعاون مع امبرزاريو لايف ومن تنظيم بنش مارك. على مدى أجيال، سحرتنا أميرات ديزني بشجاعتهن ولطفهن وكانت موسيقاهن تصور حياتنا. الآن، ولأول مرة سنحتفل بها في «حفل أميرات ديزني».

وتتعاون كريستي ألتوماري وسوزان إيجان وكورتني ريد وسيندي وينترز في هذا الحفل الموسيقي مع مدير الموسيقى بنجامين راوهالا والأمير الساحر آدم جوزيف.