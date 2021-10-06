«الناشر الأسبوعي».. بشارات التعافي الثقافي

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

تناولت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد مظاهر التعافي الثقافي الذي تقوده الشارقة، من خلال فعالياتها الدولية، وتبشّر عبر «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الذي سيقام خلال الفترة من الثالث حتى 13 من نوفمبر 2021، باستعادة قطاع النشر تعافيه الميداني، بعد تأثره بتداعيات جائحة «كوفيد 19».

ونشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، تقريرين عن مشاركة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، في المؤتمر الـ 37 للمجلس الدولي لكتب اليافعين، الذي عقد في موسكو الشهر الماضي، وعن تشكيلها لجنة «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر».

وكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، في افتتاحية العدد: «الآن، تبشّر الشارقة صنّاع المعرفة، بأمل قويّ لاستكمال التعافي الثقافي من تداعيات الجائحة، وتُبشّر باستعادة حركة المطابع، وحركة التوزيع، وحركة المعارض الدولية للكتاب، وحركة زوّار المعارض»، مضيفاً: «كانت الشارقة قد فتحت باب الأمل قبل عام، ونظمت مهرجانات ومعارض وفعاليات دولية، ميدانياً، بحضور جماهيري، مع عدم التهاون باتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية»، مشيراً إلى أن معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، كان فاتحة الأمل لقطاعات الثقافة، ومنها صناعة النشر، على الرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة.

من جانبه، تناول مدير التحرير، علي العامري، ظاهرة غياب المهرجانات الدولية للشعر في الوطن العربي، مشيراً إلى أن مهرجانات عدة في العالم حققت ديمومتها وحضورها الثقافي البارز، مع أن بعضها يقام في مدن صغيرة.

وتضمن العدد الجديد من «الناشر الأسبوعي» موضوعات متنوعة، بينها: قضايا التأليف والنشر والترجمة.