انطلاق المرحلة الأخيرة من تصفيات «فزاع لليولة» غداً

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إقامة المرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ22 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان بتاريخ 7 و8 و9 أكتوبر الجاري في قلعة الميدان بالقرية العالمية بدبي في الساعة 6 مساء. وجاءت البطولة هذا العام لتستمر على نهج العام الماضي تحت شعار «الميدان هالسنة غير». وكانت التغييرات قد بدأت من الموسم الماضي في إدراج تحديات جديدة من شأنها صقل مهارات اليويل في مجالات شتى ترتبط بالموروث المحلي، التراثي والثقافي والاجتماعي للإمارات العربية المتحدة.

وعن إقامة المرحلة الأخيرة من التصفيات، أعرب راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادته للزيادة الملحوظة في توافد الشباب وأبناء الوطن، من الراغبين في الانضمام إلى البطولة، وخصوصاً بعد إضافة المسابقات الأخرى للبرنامج، الأمر الذي شجع المتسابقين على المحاولة في التميز وحصد «الناموس» في تلك المسابقات الأخرى.

وأكد الخاصوني: المرحلة الأولى من التصفيات أقيمت في أبريل الماضي وتم اختيار منهم الأفضل من ناحية الأداء والقدرة على الاستعراض أمام الجمهور. ومنذ انتهاء المرحلة الأولى، تلقى المركز طلبات كثيرة، ولا نزال نرى إقبال الشباب على الانضمام للمسابقة، ولذا ستقام هذه المرحلة لتمنح فرصاً متساوية للجميع، ونتمكن من إعادة اختيار أفضل 16 يويلاً للتأهل إلى البطولة والبرنامج إضافة إلى اختيار فريق الاحتياط.

وكانت المرحلة الأولى من التصفيات قد شهدت مشاركة أعداد كبيرة من اليويلة الذين أبهروا الحضور بأدائهم، إلا أنهم على موعد يتجدد يوم الخميس والجمعة والسبت المقبلة (الموافقة 7، 8، 9 أكتوبر الجاري) ليقدموا أفضل ما لديهم.