مجلس إدارة جديد لجمعية حماية اللغة العربية

المصدر: (الشارقة - وام)

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية حماية اللغة العربية، خلال اجتماعها الـ 21، الذي عقد أول من أمس «عن بعد»، مجلس إدارتها للدورة الجديدة 2021 - 2023 م، بحضور أعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين، بإشراف من إدارة جمعيات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع.

وتمثلت أسماء الفائزين بمقاعد مجلس الإدارة، بـ: بلال ربيع البدور، ود.عيسى صالح الحمادي، ود. جمال يوسف الزرعوني، ود.علي عبد القادر الحمادي، ود.سعيد عبيد سالم بالليث الطنيجي، ود.محمد حمدان بن جرش، وأحمد خليفة دلموك الكتبي، ود.عبد الرحمن سلمان الحمادي.

وأعرب بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المادي والمعنوي، وتوجيهه المستمر لأعضاء مجلس الإدارة. كما شكر وزارة تنمية المجتمع على تقديم الدعم الدائم والمستمر.

واستعرض المجتمعون تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنوات (31/‏‏‏12/‏‏‏2019) و(31/‏‏‏12/‏‏‏2020)، وبرامج النشاط وخطة العمل لـ2022، واعتماد مشروع ميزانية عام 2021.