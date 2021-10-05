تحف فنية بديعة خاماتها قطع «ليغو»

المصدر: إعداد- فاتن صبح

عرف الفنان الأرجنتيني دانتي دانتوني، كيف يستحضر قصص وحكايات عشقه الطفولي للعبة «الليغو» إلى عالم الكبار وساعد الآخرين على الاستمتاع بها أيضاً، وذلك عبر تركيبات فنية من «الليغو» باتت تستحوذ على اهتمام كبير. وقد شهد أحدث فيديو على منصة «تيك توك» للفنان في هذا الشأن، انتشاراً ساحقاً ليس لفرادته وحسب بل لما ينطوي على تفاصيل ويكشف عن الجانب الطفولي الممتع لكل منا.

22.5 مليوناً

العمل الفني ليس ببسيط، وفقاً لموقع «فاذرلي»، وأكثر من مجرد استعراض مشهدي لمدينة «الليغو»، بل بناء حي يتنفس عبر جدران منزل أحدهم.

وقد علق على الفيديو بالقول: «لقد أنهيت للتو العمل على هذا التركيب وقد استمتعت كثيراً أثناء مرحلة الابتكار» ويبدو الأمر بداية في الفيديو وكأننا ننظر إلى طلاء أبيض مقشر على جدار رمادي، لكن حين نقترب ندرك بأن القطع البيضاء ليست إلا قطع بناء «ليغو»، وخلف تلك الجدران عالم «ليغو» كامل وبتفاصيل مبهرة.

ويؤكد الفنان الأرجنتيني بأنه استثمر الكثير من الوقت والشغف والتفاني يوماً بعد يوم لصنع تلك العوالم الصغيرة من قطع «الليغو»، على حد تعبيره على انستغرام.

وقال: «لا يسعني أن أشرح بالكلمات الأحاسيس التي راودتني لحظة رؤيتها للمرة الأولى في موقعها النهائي». وقد حصد الفيديو الذي يأخذنا في جولة داخل التركيب على أكثر من 22.5 مليون مشاهدة، أما التعليقات فتظهر مدى الإعجاب والانبهار بأعمال دانتي.