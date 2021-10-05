«تيدكس القوز» منصة جديدة لجذب المواهب ودعمها

المصدر: دبي - البيان

يستعد «تيدكس القوز» TEDxAlQuoz لإطلاق أول حدث له يوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، تحت شعار «الإنسانية والاعتماد المتبادل»، إذ يهدف إلى التعبير عن الروح السائدة حالياً بين الناس من خلال سلسلة من الحوارات الحيوية والعروض الفنية الجذابة وفرص التواصل الآسرة. وسيقام الحدث من الساعة 4 إلى 8 مساءً في «ويرهاوس فور» Warehouse Four في منطقة القوز، وستطرح التذاكر للبيع على الموقع الإلكتروني للحدث في الأسبوع الأول من أكتوبر.

وينتظر ضيوف الحدث باقة من الندوات النقاشية يشارك فيها نخبة من المتحدثين المرموقين، ومن أبرزهم: الرياضية وحاملة لقب «غينيس» للأرقام القياسية العالمية دارين بربر، والمصور الحائز جوائز عدة وليد شاه، والمدرب المتخصص في مهارات البقاء على قيد الحياة أرنو لافيوليت، والمؤثرة في عالم الموضة المستدامة أماندا رشفورث، وطبيبة النفس صالحة أفريدي. كما سيشارك في الحفل المغني الإماراتي أرقم العبري.

رؤية

وقالت المنسقة والقيّمة ريحان حسين: «يهدف تيدكس القوز إلى إعادة استكشاف معنى الترابط داخل المجتمع وتشجيع التفكير في السبل التي تمكننا جميعاً من تعزيز الروح الإبداعية».

23 أكتوبر

تقوم على تنظيم هذا الحدث المستقل، الذي ينطلق رسميا في 23 من أكتوبر الجاري، والمرخّص من قبل سلسلة المؤتمرات العالمية «TED»، مجموعة من المتطوعين الذين يطمحون إلى إنشاء منتدى لإلهام وتشجيع الحوار بين أفراد المجتمع في دبي من خلال نقاشات محفّزة للفكر. وقد تم إعداده بدعم من «ويرهاوس فور»، شريك المكان الذي يستضيف الفعاليات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».