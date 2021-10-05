«ألمس الريح» قصائد مسكونة بالفخر والحب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

«ألمس الريح» مجموعة شعرية جديدة، تتضمن 29 قصيدة، صادرة أخيراً عن عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وهي للأديب مصعب بيروتية. توزعت مضامين المجموعة على خمسة فصول، بواقع 100 صفحة. وتقدم الشاعر بإهداء المجموعة إلى وطنهِ سوريا «مع كل هذا النزيف وكل هذا الأمل».

أما أجواء القصائد، فلا تبتعد كثيراً عن مضمون ودلالات الإهداء، فالشاعر يكتب قصائده، متأملاً شؤون الحب والحياة، لينثر كثيراً من الأمل، ويواجه العالم من حوله بالشعر وجمالياته. وتمتاز الكثير من قصائد المجموعة، بانتمائها إلى النسق التفعيلي الحديث، وأخرى إلى القصيدة البيتية التي تحمل في طياتها الأصالة. ونقرأ في قصيدة عن «مسبار الأمل»، بعنوان «نشيد الماء»:

كنّا وأندلس الأمجاد كالذكرى

مرّت خيالاً فلا حلمٌ ولا بشرى

وكان يغزلُ خيطُ الحب أشرعةً

مذ صبّ زايدُ في شطآنه بحرا