دبي المتوثبة للإبداع بانوراما «على المسرح» يحكي قصص وتاريخ المدينة

المصدر: دبي - البيان

حكايات ثرية شيقة، تسرد جماليات الروح المتوثبة لدى دبي، للنجاح والتميز والإبداع في الحقول كافة، تستعرضها 60 صورة فوتوغرافية، بجانب وثائق مستمدة من الأرشيفات والصحف في السبعينيات من القرن الفائت، جمعها المعماري والكاتب تود ريس، عبر أكثر من عقد في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، ضمن معرض «إلى الجانب /‏‏ على المسرح»، الذي افتتح في مركز فن جميل، بدعم من مؤسسة بارجيل للفنون، حيث يسلط المعرض الضوء على لحظة الطموح المبكر في دبي، منذ أن بدأت المدينة في تعريف نفسها للعالم، وحتى هذه اللحظات الفريدة، التي نشهد فيها انطلاقة إكسبو 2020 دبي.

مجموعة الصور، التي التقطها المعماريان ستيفن فينش ومارك هاريس، بين عامي 1976 و1979 للمدينة، تضم قامات وأشخاصاً يمثلون العديد من مناحي الحياة، يعيشون الحاضر، ولكنهم يعملون لصنع مستقبل واعد. تتاح جميع الأعمال للعرض - ما يحول أرضية المعرض إلى صالة عرض لمدينة مضى على ظهورها 70 عاماً.

مطبوعة

يرافق المعرض مطبوعة جديدة، تحتوي على مقال بقلم ريس، وصور لم تُنشر من قبل، بخلاف تلك المعروضة في المعرض. وهناك أيضاً الكتاب الذي صممته هدى أبي فارس، هو ثمرة تعاون بين فن جميل وخط للكتب.