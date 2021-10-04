المجمع الثقافي يعلن الفائزين في «إنتاج الفنون الأدائية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن المجمّع الثقافي الذي تديره دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أسماء الفنانين المشاركين في النسخة الأولى من برنامج إنتاج أعمال الفنون الأدائية، والذي يُقدم للفائزين الستة عشر الدعم والموافقة اللازمين لإنتاج وتمويل إبداعاتهم الفنية.

من خلال البرنامج، سيُتاح المجال أمام المشاركين في فرصة حصرية لإنتاج مسرحيات أو استعراضات فنية أو ألبومات موسيقية، أو غيرها من الفنون الأدائية، وسيتم عرض أعمال مختارة من إبداعات الفنانين الستة عشر في البرنامج الموسمي للمجمّع الثقافي.وقالت ريم فضة مديرة المجمّع الثقافي: «يهدف برنامج إنتاج أعمال الفنون الأدائية إلى تجسيد رؤيتنا المتمثلة بتنمية ومشاركة العقول الإبداعية في مجتمعنا لتسهيل إنشاء البيئة الفنية والثقافية المستدامة في أبوظبي وتطويرها وتنميتها، وبخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تحتم علينا تقديم الدعم اللازم للفنانين واحتضان الأفكار الجديدة وتشجيع المساعي الإبداعية.».