روائع دبي المعمارية ترسم ملامح جماليات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

تبدو دبي لوحة فنية أخاذة متناغمة في تكويناتها الجمالية بالنابضة بألوان الإبداع، وخاصة بفضل الروائع المعمارية المتفردة التي تضمها، حيث ترسنم بها آفاق وملامح بانورما جمالية مستقبلية تروي أنماط الجمال الإبداعي المستقبلي، وعلى رأسها : برج خليفة، برج العرب، متحف المستقبل. ولا يحتاج المرء سوى نظرة واحدة على أفق دبي ليتراءى أمام عينيه مشهد بديع يصوغه مزيج مثالي من التقاليد والحداثة.. مزيج تمتد فيه الصحارى الذهبية لتتألق في نهاياتها ناطحات السحاب الشاهقة، وكل ذلك ضمن رؤية مستقبلية لمدينة متجذرة في ماضيها وتنطلق منه لترسم المستقبل الذي نمضي نحوه.

رحلة دبي على مر السنين حكاياتٌ سردتها كلمات وفنون تناقلتها الأجيال الواحد تلو الآخر، مقدّمةً منارات ثقافية تشع بمكونات تركت بصماتها في جميع أرجاء المكان. أحد هذه المكونات التي تطرز المدينة وتعكس طموحها على الشكل الأمثل هو روحها المعمارية التي ترفع مع كل صرح حديث تشيّده معايير الإنجاز الدولية.

في دبي ذخائر من التحف المعمارية، عجائب حديثة تجدها في روائع هندسية، مثل مبنى «بن غاطي بيرلز» الذي صُمّم بواجهات تحاكي أصداف اللؤلؤ تقديراً لتاريخ دبي في الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وبرج العرب بهيكله الأيقوني الشبيه بالشراع؛ وبرج خليفة، رمز الأناقة المعمارية المصنف كأطول مبنى في العالم، والذي يتميز بتصميمه الذي يتدرّج نحو السحاب على امتداد 27 مستوىً، من القاعدة إلى القمة.

هندسة معمارية

وإلى جانب تلك المجموعة البديعة، تُضاف الهياكل التي تتحدى مفاهيم الهندسة المعمارية من خلال تصاميم مستقبلية تستمد جمالياتها من الحاضر، مثل برج «ذا أوبوس» من تصميم زها حديد، المبنى الاستثنائي المصمَّم كمكعب ضخم به ثقب غير منتظم الشكل يندفع من صميمه؛ ومتحف المستقبل الذي يمثّل تحفة هندسية تضاف إلى معالم دبي، ويتفرد ببناء حلقيّ الشكل تكسوه واجهة من الفولاذ المقاوم للصدأ تتميز بروعة الخطوط العربية المنقوشة عليها، واختارته ناشيونال جيوغرافيك ضمن أجمل المتاحف على مستوى العالم.

احتفاءً باليوم العالمي للهندسة المعمارية، تسلط هيئة الثقافة والفنون في دبي الضوء على إحدى القصص التي نشرتها ضمن «ثقافة دبي وتراثها» على منصة Google للفنون والثقافة، وتستعرض فيها سبعة معالم معمارية من طراز فريد في الإمارة، وذلك بالتعاون مع مركز التصوير الفوتوغرافي Gulf Photo Plus الذي يتيح منصة لدعم المصورين الإقليميين ورؤاهم المتميزة في دبي، مقدمةً صوراً آسرة لتلك الأيقونات المعمارية التقطتها من جميع أنحاء دبي عدسات محترفة لمجموعة من المصورين المبدعين في المركز، تضم كلاً من ساج شفيق، وكارلفيك ليم، وشيرين جورج، وسيدريك داينينز، وكينت توباس، وإسماعيل نور.