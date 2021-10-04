ليلة فنية في السركال أفينيو للتعريف بـ «إكس بي» الموسيقي

المصدر: دبي - البيان

تستضيف وجهة السركال أفينيو الخميس المقبل، حفلاً فنياً يهدف إلى التعريف بمؤتمر ومهرجان «إكس بي»: ( XP ) الحدث الموسيقي الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام ويضم مؤتمراً موسيقياً وفعاليات ليلية رائعة، والذي يطلق لدعم مستقبل الموسيقى في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وسيعقد مؤتمرXP في مدينة الرياض من 13 وحتى 15 ديسمبر، ومن المقرر أن يصبح التجمع الأكثر تطوراً لرواد الموسيقى في المنطقة. وسيعزز بفعالياته وبرامجه الفرص المتنوعة لرواد قطاع الموسيقى من جميع الخلفيات.

وقال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لمدل بيست، الشركة المنظمة للحدث: «يعتبر XP الحدث الأول من نوعه في المنطقة، وسيكون بمثابة فعالية أساسية في قطاع الموسيقى المزدهر في جميع أنحاء الشرق الأوسط..». من جانبها، قالت ندى الهلابي، مديرة برنامج المؤتمر: «نهدف من خلال هذه الفعالية إلى إلهام الأجيال القادمة للتفكير باختيار مهنة في قطاع الموسيقى وتعزيزه كوسيلة لخلق فرص العمل والابتكار وجعله قطاعاً مستداماً يمكنهم الاستفادة منه. ».