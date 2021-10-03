الإيطالية بينديتا بارافيا تكتب في محبة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت أبوظبي مؤخراً احتفالية بمناسبة طرح كتاب مصور تحت عنوان «محبة لدولة الإمارات»، للكاتبة والمنتجة الإيطالية الدكتورة بينديتا بارافيا، والكتاب مصور، إلى جانب برنامج تلفزيوني لإظهار روح التسامح والتعددية في بلد يوفر الكرامة والاحترام لسكان متنوعين ومتعددي الثقافات. وأقيم الحدث في مقر المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي بحضور نيكولا لينر سفير دولة إيطاليا لدى دولة الإمارات، ومديرة المعهد إيدا زيليو غراندي، وذلك برعاية سفارة إيطاليا في الإمارات ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية. وجاء في مقدمة الكتاب «دبي ستكون مدينة المستقبل»، حيث تستلهم الكاتبة كلماتها من حب المدينة ومن الرغبة في تقديم شيء ثمين ومتميز عن المجتمع فيها، وخاصة المرأة الإماراتية في علمها وعملها وإبداعها، وفي أسرتها ومجتمعها.

والتقى في وقت سابق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في قصره، نيكولا لينر سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة والوفد المرافق، مرحباً بالدكتورة بينديتا بارافيا منتجة حدث «opera star» الذي سيقام في دبي بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي.. مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا وتطورها في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وقالت الكاتبة بارافيا إنها أطلقت الكتاب مع برنامج تلفزيوني «مرحباً دبي» و«مرحباً الإمارات»، والكتاب يضم عشرات الشخصيات النسائية الناجحة في الإمارات، ونجاحهن متميز في مختلف الأعمال، والبرنامج جاء باللغة الإنجليزية وعرض على تلفزيون دبي، وقد لقي إعجاباً كبيراً. وأكدت الكاتبة أن الكتاب هو بمثابة محبة لدولة الإمارات التي احتضنتها كما احتضنت الكثير من المقيمين الذين يعيشون فيها، وقد نجحوا وتميزوا، وهم يعيشون أجواء من المحبة والتسامح، وقد أسهم كثيرون بمساعدتها في إنتاج الكتاب والبرنامج.