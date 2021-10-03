«الشارقة للنشر» تحصل على شهادة في إدارة الجودة

المصدر: الشارقة- البيان

حصلت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على شهادة الآيزو في إدارة الجودة، من فئة (ISO 9001:2015)، وهو نظام إدارة الجودة المعترف به في جميع أنحاء العالم، تقديراً لتميزها كونها بيئة حاضنة للأعمال وداعمة للمستثمرين أصحاب المشاريع والشركات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها، عبر توفير خيارات واسعة من حزم التحفيز كتسهيل التعاملات الرسمية، واختصار الوقت والجهد والموارد في عملية تأسيس المشاريع، وتسهيل الوصول إلى العملاء وأسواق المنطقة والعالم.

وكانت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر قد نجحت في إدراج أكثر من 1000 شركة ناشئة مرخصة في النصف الأول من عام 2021، تعمل في قطاع النشر والطباعة والترجمة، والاستشارات التجارية والإدارية والقانونية، إلى جانب شركات متخصصة في القطاعات الإبداعية، بفضل ما توفره من بيئة ملائمة لنمو قطاع النشر والصناعات الإبداعية الأخرى في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً.

جودة الخدمات

وأشار سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر إلى أن الحصول على شهادة الآيزو نتيجة طبيعية لجهود «المنطقة الحرة» وجودة خدماتها، وتعد عاملاً مهماً للتحفيز على جذب العديد من الشركات العاملة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية، للاستفادة من التسهيلات التي تستجيب بشكل فعال لأبرز متطلبات أعمال الناشرين، ولكل ما يحقق لصناعة النشر ميزة مواكبة أحدث التقنيات، التي تسهم في النمو والاتصال بالأسواق في مختلف دول العالم، انطلاقاً من الشارقة التي تمثل بحراكها الثقافي منارة مهمة لنشر المعرفة ودعم الصناعات الثقافية.

وقال سالم عمر سالم: «إن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حول تعزيز أسس المعرفة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، وهي انعكاس لبيئة الشارقة الحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والأفكار المبدعة، هذه البيئة التي تمثل نموذجاً للتجارب التنموية الناجحة تشكل بوصلة لكل القطاعات في الإمارة والمنطقة وحافزاً للنمو والتميز».