مهرجان أبوظبي يكرّم الفنان العالمي الراحل كريستو

المصدر: باريس - البيان

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منح جائزة مهرجان أبوظبي 2021، للفنان الراحل كريستو جافاشيف ممثلاً بابن شقيقه فلاديمير جافاشيف، في حفل توزيع جوائز في باريس، تخليداً لذكرى الفنان المفاهيمي العالمي الذي اشتهر بأعماله الأيقونية الصديقة للبيئة، وتكريماً لمنجز حياته وإرثه الفني ومسيرته الإبداعية الملهمة المتمثلة في مجموعة أعماله النموذجية، إلى جانب إسهامه في إثراء نهضة الثقافة والفنون من خلال مجسماته التي يقع معظمها في إطار الفن العام.

وقد قامت بتسليم الجائزة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، بحضور سالم القاسمي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة اليونسكو، لفلاديمير جافاشيف، وهو ابن أخ الفنان كريستو ومدير المشروع الفني قوس النصر - المغطّى في باريس.

واعتبرت أنّ «جائزة مهرجان أبوظبي 2021 تُمنح للفنان العالمي كريستو تكريماً لإرثه الخالد ومسيرة حياته التي كرّسها للفن ورعاية الإبداع التشكيلي، برفقة زوجته الراحلة الفنانة جان كلود».

وتابعت: «سيذكر التاريخ كريستو رائداً من رواد الفن العام والمجسمات الضخمة، وواحداً من قلة المبدعين الذين اجتهدوا عبر كل عمل فني جديد، كي يقدموا للعالم فكرة غير مسبوقة، وعملوا بإصرار لا حدود له، على إيصال رسالتهم الإبداعية، ملهماً الشباب وآخذاً بيدهم في مسيرة تطوير مهاراتهم الفنية وتمكين تجاربهم».

ثقافة الاحتفاء

وقالت هند مانع سعيد العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا، «إنَّ تكريم مهرجان أبوظبي للفنان العالمي الراحل كريستو عن إرثه الخالد ومسيرته الفنية في العاصمة باريس، يعكس ثقافة الاحتفاء الإماراتية في تقدير الإبداع والمبدعين وتكريم جهودهم ومنجزهم في كل أنحاء العالم انطلاقاً من إمارة أبوظبي التي تشكل عاصمة عالمية للثقافة والفنون».

وأشادت العتيبة، بالدور الكبير الذي يقوم به مهرجان أبوظبي في دعم وتعزيز استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال العديد من الفعاليات والمعارض الثقافية والفنية، التي تسهم في توطيد العلاقات الدبلوماسية مع الآخر، وبلورة مكانة الدولة ورسالتها في ترسيخ روح التسامح والتعايش بين الحضارات عبر هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال سالم القاسمي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة اليونسكو، «إنَّ جائزة مهرجان أبوظبي تشكل شهادة على البصمة الثقافية التي تركها الراحل كريستو وزوجته جان كلود؛ حيث أعادا تصور حدود الفن العام من خلال التفاني والإبداع غير الأنانيين»، مضيفاً «إنَّ براعة كريستو تحظى بمكانة خاصة في المشهد الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة».