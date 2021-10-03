موسم فنون الطهي يعود إلى جمهوره في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عودة موسم فنون الطهي في أبوظبي إلى العاصمة الإماراتية تحت عنوان «صحتيّن» مع برنامج حافل ومتنوع من العروض والفعاليات والتجارب المتنوعة ودروس الطهي على مدى ستة أسابيع خلال الفترة من 18 الجاري وحتى 9 ديسمبر، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للاستمتاع بأفضل تجارب الطهي، وهو ما يكتسب زخماً إضافياً باستضافة الحفل الأول لجوائز أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال هذا الموسم يواصل فنون الطهي في أبوظبي تحقيق رسالته وأهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تسليط الضوء على معايير الجودة والتميز في قطاع الضيافة في أبوظبي، إلى جانب تحفيز المطاعم على الابتكار والإبداع في تطوير تجارب ومفاهيم جديدة من خلال توفير باقة من العروض والمبادرات والبرامج سعياً إلى استقطاب المجتمع المحلي والزوار على حد سواء، بالتزامن مع ترسيخ موقع الإمارة على خريطة وجهات فنون الطهي العالمية.

ينطلق موسم فنون الطهي في أبوظبي بسلسلة «فود فوروارد» على مدى أربعة أيام من حفلات أندية العشاء التجريبية وعروض المأكولات الحصرية خلال الفترة من 19-23 أكتوبر، كما سيتم تنظيم سلسلة أخرى من «فود فوروارد» بمشاركة عدد من ألمع الطهاة العالميين، من بينهم الشيف أنطوني ديمتري والشيف فيصل ناصر، والذين سيتنافسون في إبراز مهاراتهم ولمساتهم وأساليبهم الخاصة في الطهي، مما يضمن توفير تجارب فريدة لا تنسى لهواة تذوق أشهى الأطباق والمأكولات من إعداد وتقديم أبرع الطهاة في «قصر الإمارات».