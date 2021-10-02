دبي 2075 في تخيّل فنان برازيلي

المصدر: البيان

على شارع الشيخ زايد، يقف متحف المستقبل بطرازه المعماري الأيقوني، كنافذه دبي للعالم نحو صناعة المستقبل وشكل الحياة فيها.

وفي مشروع رقمي طموح يحمل عنوان "DXB 2075"، يتخيل الفنان الرقمي البرازيلي، فابيو اروجو، شارع الشيخ زايد، الذي يُعد أحد أهم شوارع المدينة النابضة بالحياة، بأسلوبٍ مستقبلي أشبه بما نشاهده في أفلام الخيال العلمي.

ويقول اروجو، المقيم في دبي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إنه بحكم عمله كفنان رقمي، عادًة ما يقوم بابتكار مثل هذه التصاميم خلال أوقات فراغه، مشيرًا إلى أن دبي تُعد مصدر إلهام بالنسبة له.

وفي الوقت ذاته، أراد اروجو من خلال هذا العمل الفني أن يحتفي بقضائه 8 أعوام في دبي.

ويتخيلّ اروجو دبي في العام 2075 تعج بالسيارات الطائرة، والمباني التي تتخذ شكل قباب للزراعة والحدائق الخضراء، وطريق الشيخ زايد الشهير والذي يُصبح بمثابة طريق ضخم تحت الأرض، وناطحات السحاب ذات العديد من الممرات الخارجية، والتي تسمح للسكان بالتنقل بين المباني، بالإضافة إلى مواقف السيارات في الطوابق العالية من المباني.

ويرى اروجو أن دبي تُعد بالفعل مدينة مستقبلية للغاية، إذ لم يضطر إلى بذل الكثير من الجهد في المشروع، بهدف أن تبدو مباني شارع الشيخ وكأنها مستقبلية.

ويوضح اروجو أن هذا العمل فني هو بمثابة تصور خيالي، ولكنه مع ذلك يضم بعض العناصر التي يعتقد أنها ستكون واقعًا في مستقبل دبي والعديد من المدن.

وبهدف أن يخرج بهذا العمل الفني، كان على اروجو استخدام أكثر من 150 صورة مختلفة على برنامج "الفوتوشوب"، مشيرًا إلى أن الملف النهائي يتضمن 203 طبقات.

وعن سبب اختيار شارع الشيخ زايد على وجه التحديد من أجل مشروعه، وبالإضافة إلى ضمه متحف المستقبل بتصميمه الفريد من نوعه، يرى اروجو أنه يُعد بمثابة موقع حيوي ومهم في دبي، ويوفر إطلالة على معظم معالم السياحة الشهيرة في دبي، وعلى سبيل المثال أطول برج في العالم أي برج خليفة.

ويضيف اروجو :"لطالما تخيلت وجود طريقًا تحت الأرض في شارع الشيخ زايد، ويتضمن مساحات فارغة للقباب الخضراء التي أضفتها في المشروع، أعتقد أنه المكان المثالي لهذه الفكرة".

ونال العمل الفني، الذي شاركه الفنان البرازلي عبر حسابه على "انستغرام"، الكثير من التعليقات الإيجابية من متابعيه.