«إشارة للفن» بدبي فضاء لفهم الإبداع المعاصر

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

الفن جغرافيا ممتدة تزخر بتفاصيل حسية وجسر يردم فجوة هائلة بين المجتمعات، وفي سبيل الإضاءة على أهمية دور المؤسسات الثقافية مجتمعياً، أجرت مجلة «أوكيولا» التي تهتم بالفن في نطاق آسيا والمحيط الهادئ، مقابلة مع صبيح أحمد (قيّم معارض فنية وبفكر متعدد التخصصات) وهو المدير المشارك بجمعية «إشارة للفن» بدبي، وهي مؤسسة غير ربحية أسستها سميتا برابهاكار، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها منذ أربعة عقود، وهي مولعة بالفن المعاصر والفنانين من جنوب آسيا.

دعوة للقراءة

وخلال المقابلة، أفصح أحمد عن رؤيتهم للمستقبل القريب في «إشارة للفن»، قائلاً إنهم يخططون خلال عام 2022 لإيجاد مساحة مخصصة للقراءة في فضاء المؤسسة في دعوة فعلية للقراءة. إلى جانب تخصيص مجموعة من الكتب للزوار لقراءتها، وتوجيه دعوات لطيف من الأشخاص باختلاف فضاءاتهم التخصصية للحضور ومشاركة طرق القراءة الأنسب في مجالات تخصصهم.

وفي صعيد آخر، تخطط «إشارة» أيضاً لإقامة معارض فردية عام 2022 وذلك لعدد من الفنانين أمثال الفنان الهندي المعاصر جيشيت كالات، ونافجوت ألتاف.