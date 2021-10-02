«مدام توسو دبي» جاهز لفتح أبوابه 14 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أكمل متحف «مدام توسو دبي» استعداده لفتح أبوابه رسميّاً للزوار يوم 14 الجاري. وتستعد الوجهة الترفيهية الأكثر جذباً في الإمارات ومنطقة الخليج لاستقبال زوارها طوال أيام الأسبوع في أجواء ساحرة تحاكي أضواء الشهرة والفن بموقع مذهل بجوار «عين دبي» أكبر عجلة مراقبة في العالم من قلب جزيرة «بلوواترز» النابضة بالحياة.

أجواء الفن

ويمكن للسياح والمقيمين قضاء أمتع الأوقات الاستثنائية مع أجواء الفن والشهرة، حيث يمكنهم مقابلة نسخ ليس لها مثيل لأشهر النجوم في المنطقة، فضلاً عن أشهر وأهم النجوم حول العالم، كل ذلك وأكثر تحت سقف واحد في وجهة ترفيهية عائلية تقدم مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الممتعة على مدار السنة.

واحتفالاً بهذا الحدث الكبير تقدم مدام توسو دبي لكل محبيها أفضل العروض الحصرية للحصول على تذاكر قبل الافتتاح الرسمي، إذ يمكن للضيوف الحجز وزيارة الوجهة الترفيهية التفاعلية المذهلة في يومي 8 و9 الجاري.

أبرز الأبطال

وتضم قائمة المشاهير لدى متحف مدام توسو أبرز الأبطال الرياضيين مثل «كونور ماكغريغور»، وأهم الشخصيات التاريخية، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وأجمل عارضات الأزياء مثل «كارا ديليفين»، وأيقونات عالم «بوليوود» مثل «كارينا كابور» فضلاً عن نجوم الغناء وغيرهم الكثير. وجهة مذهلة يتوّجها 60 نجماً عالميّاً بما في ذلك 16 من أحدث المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر شخصيات الوطن العربي التي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل الفنانة المتألقة بلقيس فتحي ومحبوب العرب النجم محمد عساف.