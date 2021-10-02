«هي ذي دبي محمد»

في ليــــــــلــةٍ عــــُـــــرِفــَتْ بتــــــــاريخيـــــّــــةٍ

جلس الشيوخُ تقدَّموا الحُضّارا

فـــــــــي قُبـــَّـــةٍ كانت مُلــــــــــوّنــــــةً جلَسْــ

ـنــــا نــقطـفُ الأنــوارَ لا الأزهـــــَــــــارا

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والناسُ فيها جُلَّسٌ والصَّمتُ خــَيّـــــــ

ــيَمَ، ظُلمـَــةٌ قــــــد شكَّلت أَبحــارا

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مِن فوقنا الأسماكُ تَسبَحُ في الفضا

مِن تحتهـــــا يجري الغِــنــا أنهــَــارا

مَــــــــعْ رَجــــَّــــةِ الأركــــَــــان كنــَــــــا نــَستــــــَــــلِذّ

ذُ فخـــــامةً تــهَبُ الزّمــــــانَ فخــــــارا

وتَمــــُــرُّ أعـــــــــلامُ العواصِم فوقهــــــَــــــــا

شبـَحُ الخـــــــَوارط يرسُمُ الأقطـــارا

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هِي قُبّةٌ قد شُيِّــــــــدَت للــ«إكْسبـــــُـو»

لكِنَّ فيهــــــا السِّحــــــــــــــرَ والإبْهــــــــــــارا

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أُسْطورةً ما قــــــد رأيتُ بِبَهـــْــوِهـــا

إنـــــّـــي انـحنيتُ لِفـنِّـهــــــــــا إكْبــــــَــــــارا

و«الغافُ» آخِرُ ما بهِ اكتحلَتْ عُيُو

نُ الجـــــــالسين فـــأرْبَكَ الأفكـــــــَــــــارا

ولِسُرعـــَــة الأضـــــواءِ كانت رَوعـــــَـــــةٌ

بــَــشـــــَـراً رأينــــا شَكّلوُا أشجــــــَــــــارا

قد قدَّم الجِنسان ما قد قـــــــــدَّموا

كَم أتــقـــنـــُــوا التمثيـــــلَ والأدْوارا

هِيَ ذي دبــَــيُّ «مُحمـــَّــــدٍ» فـــَــــدَّيتـــُـــهُ

إنْ أدهَشَتــــْـــكم فاقـْــــرأوا الأذكــارا