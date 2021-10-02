شعر : عارف الشيخ
«هي ذي دبي محمد»
في ليــــــــلــةٍ عــــُـــــرِفــَتْ بتــــــــاريخيـــــّــــةٍ
جلس الشيوخُ تقدَّموا الحُضّارا
فـــــــــي قُبـــَّـــةٍ كانت مُلــــــــــوّنــــــةً جلَسْــ
ـنــــا نــقطـفُ الأنــوارَ لا الأزهـــــَــــــارا
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والناسُ فيها جُلَّسٌ والصَّمتُ خــَيّـــــــ
ــيَمَ، ظُلمـَــةٌ قــــــد شكَّلت أَبحــارا
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مِن فوقنا الأسماكُ تَسبَحُ في الفضا
مِن تحتهـــــا يجري الغِــنــا أنهــَــارا
مَــــــــعْ رَجــــَّــــةِ الأركــــَــــان كنــَــــــا نــَستــــــَــــلِذّ
ذُ فخـــــامةً تــهَبُ الزّمــــــانَ فخــــــارا
وتَمــــُــرُّ أعـــــــــلامُ العواصِم فوقهــــــَــــــــا
شبـَحُ الخـــــــَوارط يرسُمُ الأقطـــارا
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هِي قُبّةٌ قد شُيِّــــــــدَت للــ«إكْسبـــــُـو»
لكِنَّ فيهــــــا السِّحــــــــــــــرَ والإبْهــــــــــــارا
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أُسْطورةً ما قــــــد رأيتُ بِبَهـــْــوِهـــا
إنـــــّـــي انـحنيتُ لِفـنِّـهــــــــــا إكْبــــــَــــــارا
و«الغافُ» آخِرُ ما بهِ اكتحلَتْ عُيُو
نُ الجـــــــالسين فـــأرْبَكَ الأفكـــــــَــــــارا
ولِسُرعـــَــة الأضـــــواءِ كانت رَوعـــــَـــــةٌ
بــَــشـــــَـراً رأينــــا شَكّلوُا أشجــــــَــــــارا
قد قدَّم الجِنسان ما قد قـــــــــدَّموا
كَم أتــقـــنـــُــوا التمثيـــــلَ والأدْوارا
هِيَ ذي دبــَــيُّ «مُحمـــَّــــدٍ» فـــَــــدَّيتـــُـــهُ
إنْ أدهَشَتــــْـــكم فاقـْــــرأوا الأذكــارا