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إكسبو دبي 2020 اليوم

شعر : عارف الشيخ

«هي ذي دبي محمد»

عارف الشيخ

التاريخ:

في ليــــــــلــةٍ عــــُـــــرِفــَتْ بتــــــــاريخيـــــّــــةٍ

                             جلس الشيوخُ تقدَّموا الحُضّارا

فـــــــــي قُبـــَّـــةٍ كانت مُلــــــــــوّنــــــةً جلَسْــ

                             ـنــــا نــقطـفُ الأنــوارَ لا الأزهـــــَــــــارا

**

والناسُ فيها جُلَّسٌ والصَّمتُ خــَيّـــــــ

                             ــيَمَ، ظُلمـَــةٌ قــــــد شكَّلت أَبحــارا

**

مِن فوقنا الأسماكُ تَسبَحُ في الفضا

                         مِن تحتهـــــا يجري الغِــنــا أنهــَــارا

مَــــــــعْ رَجــــَّــــةِ الأركــــَــــان كنــَــــــا نــَستــــــَــــلِذّ

                        ذُ فخـــــامةً تــهَبُ الزّمــــــانَ فخــــــارا

وتَمــــُــرُّ أعـــــــــلامُ العواصِم فوقهــــــَــــــــا

                        شبـَحُ الخـــــــَوارط يرسُمُ الأقطـــارا

**

هِي قُبّةٌ قد شُيِّــــــــدَت للــ«إكْسبـــــُـو»

                       لكِنَّ فيهــــــا السِّحــــــــــــــرَ والإبْهــــــــــــارا

**

أُسْطورةً ما قــــــد رأيتُ بِبَهـــْــوِهـــا

                       إنـــــّـــي انـحنيتُ لِفـنِّـهــــــــــا إكْبــــــَــــــارا

و«الغافُ» آخِرُ ما بهِ اكتحلَتْ عُيُو

                       نُ الجـــــــالسين فـــأرْبَكَ الأفكـــــــَــــــارا

ولِسُرعـــَــة الأضـــــواءِ كانت رَوعـــــَـــــةٌ

                       بــَــشـــــَـراً رأينــــا شَكّلوُا أشجــــــَــــــارا

قد قدَّم الجِنسان ما قد قـــــــــدَّموا

                      كَم أتــقـــنـــُــوا التمثيـــــلَ والأدْوارا

هِيَ ذي دبــَــيُّ «مُحمـــَّــــدٍ» فـــَــــدَّيتـــُـــهُ

                      إنْ أدهَشَتــــْـــكم فاقـْــــرأوا الأذكــارا

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