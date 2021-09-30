«الشارقة للكتاب» تعرض في موسكو مؤلفات 58 كاتباً إماراتياً بـ «الروسية»

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن جهودها في فتح الأفق أمام الحراك الثقافي الإماراتي والعربي، للتواصل مع نظيره العالمي، عرضت هيئة الشارقة للكتاب، مؤلفات 58 كاتباً إماراتياً، مترجمةً إلى اللّغة الروسية، في فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب.

وكشفت أمام مؤسسات ثقافية وناشرين وقراء من مختلف بلدان العالم، الجهود التي تقودها الإمارة للنهوض بحراك إنتاج المعرفة، وتعزيز الصناعات الإبداعيّة في الإمارات والمنطقة العربية، وتسهيل آليات الوصول للمعرفة أمام مختلف مجتمعات العالم.

300

جاء ذلك، خلال مشاركة الهيئة في فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب، الذي أقيمت دورته الـ 34، بمشاركة 200 دار نشر، بصورة هجينة في مركز «إكسبو سنتر» للمعارض، في العاصمة الروسية موسكو، وشهدت تنظيم 300 فعالية ثقافية متنوعة.

وعرضت الهيئة في جناحها، الذي شهد إقبالاً كبيراً من زوّار المعرض، الفرص التي تتيحها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أمام العاملين في صناعة الكتاب في العالم.

كما استعرضت الهيئة أمام عدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر، رؤية «وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية». واجتمع وفد الهيئة، ضمن أجندة أعماله في المعرض، مع مدير معرض موسكو الدولي للكتاب، سيرجي كاكين، للحديث عن مجالات التعاون المستقبلي في تنظيم الفعاليات الثقافية الدولية، كما التقى أعضاء من جمعية الناشرين الروس.

تبادل المعارف

وقال منصور الحساني رئيس قسم المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب: «تأتي مشاركة الهيئة في معرض موسكو الدولي للكتاب، انطلاقاً من الرؤية المركزية لمشروع الشارقة الثقافي، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والداعي إلى مد جسور الثقافة بين مختلف الأمم، وتبادل المعارف والخبرات، لدعم قطاع النشر».