خالد بن محمد بن زايد يزور «جوجنهايم أبوظبي» ويلتقي المعماري العالمي فرانك جيري

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، موقع مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي في جزيرة السعديات. كما التقى سموه المهندس المعماري العالمي فرانك جيري.

حضر اللقاء محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وويليام ماك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سولومون آر جوجنهايم، وويندي فيشر رئيسة مجلس أمناء المؤسسة.

واطلع سموه - خلال الزيارة - على تطورات مشروع المتحف الأبرز في المنطقة للأعمال الفنية العالمية الحديثة والمعاصرة. ويعزز المشروع التاريخي التبادل الثقافي العالمي، ويرسخ خطط أبوظبي لتكون مركزاً للصناعات الثقافية والإبداعية.

وقد أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن مواصلة العمل رسمياً في مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي لاستكماله خلال عام 2025، الذي سيشكل عند افتتاحه أحد المنجزات الرئيسة في المشهد الثقافي والفني والإبداعي في إمارة أبوظبي.

والإضافة الأحدث ضمن مجموعة المتاحف الدولية التابعة لمؤسسة سولومون آر جوجنهايم، ويعتبر جوجنهايم أبوظبي المتحف الأبرز في المنطقة للأعمال والبرامج الفنية والثقافية العالمية الحديثة والمعاصرة، الذي سيعمل على تعزيز التبادل والتعايش الثقافي بين مختلف شعوب العالم، واستكشاف تاريخ الفن من منظور أوسع.

وسيسهم المتحف في تحقيق فهم أعمق لتفاعل الرؤى الفنية المختلفة، ودورها في رسم ملامح الثقافات والتجارب التاريخية المترابطة في عصرنا.

المتحف الأبرز

وقال محمد خليفة المبارك: «يُسهم متحف جوجنهايم أبوظبي في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً حيوياً للثقافة والفنون. وباعتباره المتحف الأبرز في المنطقة للفن العالمي الحديث والمعاصر، سيوفر جوجنهايم أبوظبي منصة إبداعية مهمة للفنانين من مختلف أنحاء العالم، إذ سيلعب دوراً مهماً في تعزيز الوعي والمعرفة بمفاهيم الفن العالمي والتنوع والشمولية من خلال رؤيته الخاصة بالفنون الحديثة والمعاصرة».

ومن جهته، قال ريتشارد أرمسترونغ، مدير مؤسسة ومتحف سولومون آر جوجنهايم: «يمثل إعلان اليوم لحظة مهمة في مسيرة إنجاز هذا المشروع الفني الرائد، الذي يتميز بتصميمه المعماري الفريد الذي ابتكره المعماري العالمي فرانك جيري، والذي سيحتضن مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية..لقد نجحت إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة ثقافية متنوعة تمتاز باقتصاد إبداعي سريع النمو...».

مرحلة جديدة

من جانبه، قال المهندس المعماري المرموق فرانك جيري: «يسعدنا بلوغ هذه المرحلة الجديدة والمهمة من مسيرة العمل لافتتاح المتحف».

مشهد مزدهر

تقوم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتطوير متحف جوجنهايم أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة سولومون آر جوجنهايم، وسيكون الأحدث ضمن مجموعة المتاحف الدولية التابعة للمؤسسة. وسيمثل المتحف جزءاً من المشهد الفني والثقافي المزدهر في إمارة أبوظبي، والذي يضم مجموعة واسعة من المؤسسات الثقافية والفنية مثل متحف اللوفر أبوظبي، ومنارة السعديات، والمجمع الثقافي.