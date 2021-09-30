«ما وراء المحيط» بدور العرض في الإمارات اليوم

المصدر: دبي- البيان

تبدأ اليوم، عروض فيلم «ما وراء المحيط» للمخرج ماركو أورسيني، في دور العرض الإماراتية والمصرية، وذلك ضمن جولته حول العالم العربي.

فبعد مشاركة هذا الفيلم الذي يحكي قصة المغامرين عمر سمرة وعمر نور، في أكثر من مهرجان دولي حول العالم، تنطلق العروض في الإمارات في سينما فوكس الإمارات بدبي مول الإمارات وأبوظبي ياس مول ومدرف سيتي سنتر وجاليريا جزيرة المارية، بينما يعرض في مصر في فوكس مصر بمول مصر وألماظة وإسكندرية.

وقال ماركو أورسيني: «بعد فترة الحجر الصحي الطويلة، يسعدني أن دور عرض فوكس وشركة MAD Solutions وقع اختيارهما على فيلم ما وراء المحيط لإطلاقه تجارياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

بينما قالت مشيرة فاروق بحر مديرة التوزيع السينمائي في شركة MAD Solutions: «فيلم ما وراء المحيط هو تجربة فريدة من نوعها، يسعدنا العمل على توصيلها إلى أكبر عدد من الجمهور للتوعية بأزمة اللاجئين، والتعاون مع دور عرض فوكس أسهم في إمكانية تحقيق الأمر، كما نخطط لإطلاق الفيلم في باقي الدول العربية قريباً».

شرح بصري

بدورها، قالت كريستا أوور أودينجا مديرة مشروع " Tell the Real Story "التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «تجربة فريق O2 تقدم شرحاً بصرياً لمدى خطورة الوجود في مياه البحر حتى إذا كان الفريق مستعداً بصورة كاملة للرحلة ويمتلك الأدوات الضرورية».

وأضافت: «لذلك تعاونت المفوضية السامية للأمم المتحدة مع جمعية المواهب السينمائية الصاعدة الدولية لتسجيل شهادات الأشخاص، الذين عبروا إلى أوروبا من خلال البحر، وفي هذه الشهادات يتناولون العنف والخوف الذي عانوا منه على البر والبحر».