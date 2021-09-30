انطلاق ثالث مراحل إنتاج أول عمل درامي صناعه من أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة «فيلم جيت» للإنتاج، إطلاق المرحلة الثالثة وإنجاز الثانية من خطوات إنتاج أول عمل درامي اجتماعي من صنع أصحاب الهمم.

حيث تم اختيار مخرجي العمل الفني وإبرام التعاقد معهم، فضلاً عن اختيار النصوص للعمل الدارمي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، بمشاركة لفيف من ذوي الاختصاص وممثلي وسائل الإعلام.

ووجهت الشركة المنتجة مع المؤسسة خلال المؤتمر الصحافي، الذي جرى عقده عبر الاتصال المرئي عن بعد، بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد.

ومنصور اليبهوني الظاهري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيلم جيت» للإنتاج نداء لجميع أصحاب الهمم «ذوي القدرات الخاصة» الموهوبين في مجال التمثيل، وكذلك باقي الوظائف التخصصية من مهندسي الصوت والماكيير والموسيقى، للانضمام إلى فريق العمل الذي يباشر خطوات إنتاج العمل الدرامي.

وأكد الجانبان: «زايد العليا» و«فيلم جيت» في الدعوة التي جرى إطلاقها، أن البحث عن أصحاب الهمم الموهوبين في كل مجالات العمل الفني الراغبين في التقدم للمشاركة يشمل جميع أنحاء العالم، فيما أشاروا إلى أن اختيار كتاب العمل الفني في المرحلة الأولى، والمخرجين في المرحلة الثانية جرى بعناية فائقة من بين أكثر من 300 مشاركة تلقتها اللجنة المعنية، والعديد من السير الذاتية من كل دول العالم.

نقلة نوعية

وقال: عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إننا نعتبر مشروع إنتاج أول عمل درامي اجتماعي من صنع أصحاب الهمم بمثابة نقلة نوعية في حياتهم كونها تستثمر مواهبهم الإبداعية.

وعلق منصور اليبهوني الظاهري: منذ أن طرحنا فكرة المشروع على مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كان لدينا الثقة التامة بأننا مقبلون على عمل سيبهر العالم بمهارات أصحاب الهمم وقدراتهم في صنع محتوى شيق وكامل الحرفية.

الإعلان عن المخرجين

وكشف المشاركون في المؤتمر الصحافي عن أسماء المخرجين، الذين وقع عليهم الاختيار وهم السوري عبد الباري أبو الخير، والشابة الإماراتية نورة البلوكي مديرة منصة «محتوى همم» في أبوظبي للإعلام العام 2018، والدانة الهاشمي- إماراتية من أصحاب الهمم.