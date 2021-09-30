رواد «أمير الشعراء» في ضيافة بيت الشعر في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

نظَّم بيت الشعر في دبي، التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إحدى المؤسسات الملحقة بهيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أمسية شعرية لشعراء «برنامج أمير الشعراء»، على منصة بيت الشعر، عبر تطبيق زووم للاتصال المرئي، شارك فيها كلٌّ من الشعراء عبد الله علي الشامسي من الإمارات، عبد الحق عدنان من المغرب، الواثق يونس من السودان، محمد عرب صالح من مصر، ومصعب تقي الدين من الجزائر، وأدارتها الشاعرة شيخة المطيري، وذلك بحضور نخبة من محبي الشعر العربي الفصيح.

وتبادل شعراء الأمسية، الأدوار في تقديم أجمل قصائدهم التي لاقت صدىً رائعاً بين الجمهور الغفير الذي حضر الأمسية، والمحب لهذا النوع من الشعر، وما يحمله بين طياته من قيم اجتماعية وأخلاقية، وما يمثله من حسٍّ وجدانيٍّ متميِّزٍ، وبُعْدٍ جماليٍّ.

حيث عبر الشعراء عما تكنه قلوبهم من أحاسيس، ترجمت على ألسنتهم بأبيات شعرية، تفاعل معها الجمهور الغفير الذي حضر الأمسية، وكانت لكل واحد منهم لمسات، أضفت على الأمسية جواً ثقافياً وأدبياً، أثرى ذائقة المستمعين بجماليات الشعر العربي، التي مثلت أزهاراً قطفت من أرجاء العالم العربي، لتشكل باقة أدبية أغنت الجلسة بجميل القصيد وبديع الكلام.

وفي ختام الأمسية، وجَّه الشعراء، الشكر لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ولبيت الشعر، على تنظيم هذه الأمسية.