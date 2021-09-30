«مدام توسو دبي» يضم إلى قائمته مجسماً شمعياً للنجم كريس فيد

المصدر: دبي - البيان

أعلن متحف مدام توسو دبي، أمس، عن أحدث الأخبار قبل الافتتاح الرسمي، ويتمثل بانضمام المجسم الشمعي الجديد للنجم الإذاعي متعدد المواهب كريس فيد، فهو أحد رواد الأعمال الناجحين ونجم مواقع التواصل الاجتماعي وهو أيضًا متحدث تحفيزي متميز.

وفي غضون أسبوعين، مع الافتتاح المرتقب، سيحتل ذلك المجسم الشمعي المذهل مركز الصدارة في غرفة «الإعلام» إحدى الغرف السبع ذات الطابع الخاص داخل مدام توسو. وفي لحظة استثنائية مذهلة التقى كريس فيد بالمجسم الشمعي الخاص به بعد إزاحة الستار عنه في حدث خاص جدًا برفقة الأصدقاء المقربين والعائلة بما في ذلك ابنتاه وخطيبته بريانا.

أمضى أمهر النحاتين في مدام توسو شهورًا في تصميمه ونحته يدويًا، ولقد ساهم كريس فيد بملابس مطابقة لنسخته الشمعية لتكملة المظهر الخارجي للمجسم، ما أدى إلى تشابه كبير أثار الإعجاب والدهشة بين الحضور. وبحماسة علق النجم المتألق «كريس فيد» على المجسم الشمعي المذهل الذي يمثله قائلًا:

«إنه لشرف عظيم أن يتم تخليد شخصيتي عبر مجسم شمعي مذهل من قِبل مدام توسو. أتذكر في طفولتي أنني ذهبت كثيرًا إلى تلك الوجهة الترفيهية العالمية وكنت أشعر دائمًا بالذهول من مظهر التماثيل الشمعية التي تبدو كأشخاص حقيقيين، ولم أفكر يومًا في أنني سأكون ضمن قائمة المشاهير لدى تلك الوجهة العالمية المذهلة مدام توسو، حيث يأتي الناس ويلتقطون الصور التذكارية مع المجسم الشمعي الخاص بي. لقد كنت محظوظًا حقًا بهذه الفرصة التي تُعد نعمة كبيرة سأظل أتذكرها لبقية حياتي، فأنا ممتن جدًا لكوني جزءًا من عائلة مدام توسو».